NFL : Joe Burrow touchera le plus gros salaire de l’histoire

La flambée des salaires s’est poursuivie dans la NFL et un peu plus d’un mois après avoir été battu, le record du plus gros contrat de l’histoire a été surpassé de nouveau jeudi par Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati.

Le quart-arrière de 26 ans aurait accepté, selon le réseau ESPN, un pacte de cinq saisons et 275 millions $. C’est d’ailleurs la même firme, WME Sports, qui a négocié l’entente record pour un joueur défensif de Nick Bosa la veille. Du montant total, une somme de 219,01 millions $ serait garantie.

Les experts s’attendaient à une lutte entre Justin Herbert et Burrow cet été pour savoir qui toucherait le plus d’argent. Le 25 juillet, le pivot des Chargers de Los Angeles a accepté un salaire annuel moyen de 52,5 millions $. Son homologue des Bengals, lui gagnera 55 millions $ par an.

Burrow, le premier choix au total du repêchage de 2020, a été particulièrement impressionnant durant ses trois campagnes dans la NFL. Le produit des Tigers de LSU a notamment lancé 35 passes de touché contre seulement 12 interceptions en 2022, accumulant au total 4475 verges aériennes.

Avec le jeune homme derrière le centre, les Bengals ont même atteint le match du Super Bowl en 2021 et la finale de l’Association américaine la saison dernière.

Le natif de l’Iowa s’est blessé durant le camp d’entraînement, mais semble s’être remis à temps pour le match d’ouverture de Cincinnati, dimanche contre les Browns de Cleveland.