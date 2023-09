Euro 2024: le Portugal en Slovaquie pour virer en tête

Le Portugal de Cristiano Ronaldo défie la Slovaquie, vendredi à Bratislava, dans le but de poursuivre son sans faute à mi-parcours des qualifications pour l'Euro-2024 face à son principal poursuivant au sein du groupe J.

Passée aux ordres de l'Espagnol Roberto Martinez, la Seleçao a déjà battu ses quatre autres adversaires et domine sa poule avec deux longueurs d'avance sur les Slovaques, qui mènent la chasse avec trois victoires après un nul (0-0) concédé face au Luxembourg en début de campagne qualificative.

Le Portugal accueillera d'ailleurs l'équipe du Grand-Duché, lundi prochain à Faro (sud), qu'il avait étrillé à l'aller (6-0).

« Je veux gagner ces deux rencontres. Si nous gagnons nous serons pratiquement qualifiés », déclaré Cristiano Ronaldo, mercredi en conférence de presse.

Après deux autres succès rassurants face au Liechtenstein (4-0) et à la Bosnie (3-0), c'est en Islande que les Lusitaniens ont le plus souffert pour s'imposer (1-0), grâce à un but dans les arrêts de jeu signé « CR7 » pour célébrer sa 200e sélection internationale.

Avec Martinez, le quintuple Ballon d'or a retrouvé la place dans l'équipe-type qu'il avait perdue pendant le Mondial-2022, à la fin de l'ère Fernando Santos marquée par le sacre des Portugais à l'Euro-2016.

Cristiano Ronaldo a déjà marqué six buts en quatre rencontres depuis la reprise du championnat saoudien où il évolue depuis qu'il s'est engagé avec le club Al-Nassr pour une juteuse pré-retraite, en janvier dernier.

« J'en veux plus. (...) Tant que je jouerai, je veux placer la barre très haut, je dois voir grand », », a lancé le joueur de 38 ans, qui a franchi samedi avec son club la barre des 850 buts inscrits dans sa carrière.

« Faire un excellent Euro »

L'attaquant, qui célèbre cette année ses 20 ans en sélection, s'est dit « fier » de cette « longévité » mais sans vouloir pour autant se projeter à trop long terme.

« Je veux continuer, car je me sens bien et utile » mais « tout peut arriver », a-t-il expliqué avant d'ajouter qu'il voulait simplement « profiter du moment » et « faire un excellent Euro ».

Autre vétéran de la Seleçao, le défenseur Pepe (40 ans) sera lui absent, pour blessure, comme Raphaël Guerreiro et Renato Sanches.

Roberto Martinez a en revanche surpris les commentateurs en incluant dans sa liste l'attaquant Joao Felix et le latéral Joao Cancelo alors qu'ils n'avaient pas encore disputé un seul match depuis le début de la saison.

Les deux joueurs sont entre-temps arrivés au FC Barcelone, en prêt. En échec à l'Atlético Madrid, Felix avait multiplié les appels du pied au Barça, tandis que Cancelo n'avait plus la cote à Manchester City et avait déjà rejoint le Bayern Munich sous forme de prêt en janvier dernier.

Avec 14 buts marqués et aucun encaissé, le Portugal fait évidemment figure de favori face à la Slovaquie, tout de même bien partie pour obtenir le deuxième ticket qualificatif pour l'Euro-2024 de cette poule.

Les deux pays ne se sont pas affrontés depuis les qualifications pour le Mondial-2006, une double confrontation qui s'était soldée par un nul en Slovaquie (1-1) et une victoire des Portugais au retour (2-0).

« Nous voulons être une équipe dominante et c'est ce que nous essaierons de faire en Slovaquie. Nous allons assurément tout donner d'entrée de jeu », a affirmé le milieu du PSG Vitinha, mardi en conférence de presse.