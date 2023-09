Charles Oliveira veut être l’adversaire de «GSP»

Charles Oliveira aimerait être l’adversaire de Georges St-Pierre lorsque celui-ci effectuera son retour dans l’octogone pour un combat de jiu-jitsu brésilien, le 14 décembre.

Les combattants se bousculeront aux portes pour avoir l’opportunité de rivaliser avec la légende québécoise des arts martiaux mixtes. Oliveira a décidé de lancer l’invitation, lors d’un épisode du balado «Trocação Franca».

• À lire aussi: Georges St-Pierre accédera au Panthéon des sports canadiens

• À lire aussi: UFC: il se fait voler pendant qu’il est dans l’octogone

«J’aimerais vraiment avoir l’opportunité de lutter avec St-Pierre, ce serait un immense honneur, a souligné l’athlète de 33 ans. Je l’admire et le respecte énormément. Nous nous sommes déjà rencontrés et nous avons pris une photo. Il m’a dit qu’il me regardait combattre, alors ce serait génial.»

Oliveira, qui évolue dans la catégorie des poids légers, se battra pour le titre détenu par Islam Makhachev dans un combat revanche, le 21 octobre, à Abou Dabi. Il est l’un des meilleurs de l’histoire de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) au sol avec 16 victoires par soumission.

«Que ce soit [St-Pierre] ou un autre, ce serait génial pour moi parce que c’est bon pour le momentum, a dit Oliveira des rencontres d’exhibition en jiu-jitsu. J’aime demeurer actif. Comme je l’ai dit, ce serait formidable de le faire contre St-Pierre.»

Le Brésilien montre un dossier de 34 victoires et neuf défaites en arts martiaux mixtes.

«GSP» a pris sa retraite en 2017 après sa victoire pour le titre des mi-moyens face à Michael Bisping. L’homme de 42 ans n’a pas encore donné d’indice sur son futur adversaire à l’UFC Fight Pass Invitational.