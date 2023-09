LPHF: l’équipe de Toronto dévoile ses trois premières prises

L’équipe de Toronto dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) a dévoilé l’identité de ses trois premières prises, mercredi.

Il s’agit des attaquantes Sarah Nurse et Blayre Turnbull et de la défenseuse Renata Fast. Ces trois joueuses ayant déjà représenté le Canada dans des compétitions internationales ont paraphé des ententes de trois ans.

Originaire de Hamilton, Nurse est fébrile à l’idée de pouvoir jouer près de la maison.

«Je suis très excitée de commencer ce nouveau chapitre en tant que l’une des toutes premières joueuses à signer un contrat avec une équipe de la LPHF et d’amener le hockey féminin professionnel à Toronto», a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse de la LPHF.

«Ayant grandi si près de la ville et ayant pu voir tant d'équipes professionnelles prospérer dans ce marché, j'ai toujours vu Toronto comme la Mecque du hockey et je m'imaginais représenter la ville sur une scène plus grande, a-t-elle ajouté. C’est surréaliste de pouvoir enfin réaliser ce rêve. Je sais que la vision et l’expérience de Gina (Kingsbury), combinées aux compétences incroyables de Renata Fast et de Blayre Turnbull, sont un bon départ. J’ai hâte de bâtir une culture d’excellence. Il n’y a vraiment aucun endroit où je préférerais être!»

La saison dernière, Nurse a amassé 14 points en 20 matchs dans la PWHPA avec l’équipe Adidas. L’athlète de 28 ans a aussi aidé le Canada à remporter la médaille d’argent au Championnat du monde avec une récolte de huit points en sept rencontres.

De son côté, Turnbull a totalisé 20 points en autant de matchs avec l’équipe Scotiabank dans la PWHPA.

Les trois joueuses ont gagné ensemble l’or aux Jeux olympiques de Pékin en 2022 et l’argent à Pyeongchang en 2018.