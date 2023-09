LNH: Doug Wilson rejoint ses grands rivaux de 2016

Pour la première fois de sa carrière en dehors de la patinoire, Doug Wilson ira épauler une autre équipe que les Sharks de San Jose dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Les Penguins de Pittsburgh ont confirmé mercredi son embauche à titre de conseiller aux opérations hockey.

Au terme de son illustre carrière sur la patinoire, l’homme de 66 ans s’est joint à l’état-major des Sharks en 1997-1998. Il a occupé divers rôles avec la formation californienne, dont celui de directeur général entre 2003 et 2022.

Wilson a d’ailleurs quitté son poste de son propre chef en avril 2022. Quelques mois plus tôt, il avait pris congé pour des raisons médicales. Il a depuis été remplacé par Mike Grier.

«Doug amène avec lui plus de 40 ans d’expérience dans la LNH ; pendant 16 ans d’une carrière de joueur qui l’a mené au Temple de la renommée et plus de 25 ans à bâtir des équipes qui rivalisaient constamment au sommet en tant que meneur des opérations hockey des Sharks de San Jose», a rappelé par voie de communiqué le DG des Penguins, Kyle Dubas.

«Doug servira de source d’inspiration en expérience et sagesse pour notre service des opérations hockey en entier, a-t-il ajouté. Son habileté à maintenir de hauts standards de performance et de professionnalisme pendant deux décennies avec les Sharks représente le genre de constance à laquelle nous aspirons.»

Pendant le règne de Wilson, les Sharks n’ont pas raté les séries éliminatoires entre 2004 et 2019. Ils ont maintes fois atteint la finale de l’Association de l’Ouest et été vaincus en finale de la Coupe Stanley en 2016 par ces mêmes Penguins.

L’équipe de Pittsburgh a connu un été très occupé. En plus d’avoir prolongé le contrat du gardien Tristan Jarry, elle a confirmé l’embauche du convoité Erik Karlsson à la ligne bleue et ajouté des attaquants d’expérience comme Reilly Smith et Lars Eller.