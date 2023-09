LNH : il ne savait pas que les Jets n’ont pas de capitaine

Acquis dans la transaction ayant envoyé Pierre-Luc Dubois aux Kings de Los Angeles à la fin juin, l’attaquant Gabriel Vilardi semblait savoir peu de choses de sa nouvelle équipe, les Jets de Winnipeg.

L’athlète de 24 ans commence à retrouver ses repères après l’échange qui a aussi permis au club manitobain de mettre la main sur Alex Iafallo, Rasmus Kupari et un choix de deuxième tour en 2024. Il a notamment signé un contrat de deux ans et de 6,9 millions $ moins d’un mois plus tard.

Auteur d’une récolte de 41 points en 63 matchs durant la dernière saison, il a cependant constaté que la vie dans son nouvel environnement de travail est différente de ce qu’il connaissait. Plusieurs journalistes l’attendaient donc vendredi quand il s’est présenté sur la patinoire à Winnipeg.

Aussi, Vilardi a été franc sur sa formation qu’il apprend à connaître.

«Je pensais que [Mark] Scheifele était leur capitaine. Je ne savais même pas. Ça vous donne la réponse», a-t-il affirmé quand les médias lui ont rappelé que personne n’avait arboré la lettre «C» chez les Jets la saison passée.

«Ce n’est pas un sujet auquel je pense lorsque je joue pour une autre équipe.»

Nouvelle vie

Malgré les ajustements à apporter dans quelques habitudes de vie, le boulot reste identique et le 11e choix au total du repêchage 2017 se dit bien disposé à aider les siens. Au nord de la frontière, les hivers sont évidemment moins chaleureux qu’en Californie, mais l’attaquant garde l’attention sur son sport.

«Que je sois à Winnipeg, Los Angeles ou New York, je dois jouer au hockey. C’est mon travail. Et selon ce que j’ai vu jusqu’à maintenant, ce n’est pas si pire ici. On verra cet hiver», a déclaré Vilardi, tel que rapporté par le journal «Winnipeg Sun».

«Ce sera un peu énervant. Je fus à Los Angeles durant longtemps, j’étais à l’aise et je connaissais tous les gars. Cela facilitait aussi la tâche sur la glace. Il est très important d’établir des relations hors de la patinoire et cela part avec ce qui se déroule sur la surface de jeu avec les coéquipiers. Mais je m’adapterai», a-t-il enchaîné.