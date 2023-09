Les Coyotes réitèrent leur confiance envers leur DG

Les Coyotes de l’Arizona se cherchent toujours une nouvelle maison, mais ils se sont assuré une certaine stabilité dans leurs bureaux en offrant une prolongation de contrat au directeur général Bill Armstrong, mercredi.

La durée de cette nouvelle entente n’a pas été précisée. Cependant, il s’agit «d’une prolongation de plusieurs années». L’homme de 53 ans est en poste en Arizona depuis la saison 2020-2021, après une longue carrière de recruteur avec les Blues de St. Louis, entre 2004 et 2020.

Armstrong a reçu la lourde tâche de remettre la concession sur les rails après des années de misère. L’ancien défenseur s’est tourné vers le repêchage, où il a notamment sélectionné les jeunes Dylan Guenther, Conor Geekie et Logan Cooley au cours des dernières années.

«Nous avons encore beaucoup de travail devant nous, mais je crois fermement que nous sommes sur la bonne route pour devenir une équipe du calibre des séries pour les années à venir. Nous avons un futur brillant ici en Arizona», a assuré Armstrong par voie de communiqué.

Son été fut assez occupé, puisqu’il s’est entendu avec les joueurs autonomes Matt Dumba, Jason Zucker et Alex Kerfoot. Les attaquants Matias Maccelli et Lawson Crouse ont également apposé leur signature sur de nouveaux contrats avec l’équipe, tout comme l’entraîneur-chef québécois André Tourigny.

«Bill a un grand sens du talent, et il a accompli un boulot fantastique pour assembler une excellente équipe sur la glace et à l’extérieur, a vanté le président de l’équipe, Xavier Gutierrez. Il a travaillé extrêmement fort, resté fidèle à son plan et mérité la confiance et le respect de nos propriétaires, nos entraîneurs, nos joueurs et nos partisans.»

Les Coyotes évolueront encore cette année au Mullett Arena, un petit amphithéâtre de 5000 places. Le projet d’un aréna à Tempe a échoué au cours de l’été après le refus populaire lors d’un référendum.