Internationaux des États-Unis: Aryna Sabalenka poursuit sa route

La Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e mondiale et assurée de devenir N.1 à l'issue du tournoi, s'est qualifiée mercredi pour les demi-finales des Internationaux des États-Unis en éliminant la Chinoise Qinwen Zheng (23e) 6-1, 6-4.

«J'ai très bien joué, je suis très contente de mon match et d'avoir une nouvelle chance d'aller plus loin à l'US Open», a déclaré la joueuse de 25 ans, lauréate en janvier des Internationaux d'Australie et qui avait perdu les deux dernières années au stade des demies à Flushing Meadows.

Elle tentera jeudi d'atteindre sa deuxième finale en Grand Chelem en affrontant la Tchèque Marketa Vondrousova (9e), lauréate surprise de Wimbledon en juillet, ou l'Américaine Madison Keys (17e), finaliste du tournoi new-yorkais en 2017.

Depuis l'élimination en huitièmes de finale de la Polonaise Iga Swiatek, tenante du titre, Sabalenka est assurée de devenir N.1 mondiale lundi lors de la publication du nouveau classement de la WTA.

«Je suis évidemment heureuse de devenir N.1, c'est très important, mais j'ai des choses à faire à l'US Open cette année, a-t-elle commenté. Je penserai au N.1 quand ce sera terminé.»

Sabalenka est la première joueuse à atteindre le dernier carré des quatre Majeurs la même année depuis Serena Williams en 2016.

De son côté, Zheng n'avait encore jamais dépassé le troisième tour à l'US Open ni les huitièmes de finale en Grand Chelem (atteints à Roland-Garros en 2022).

Si elle avait battu en huitièmes de finale la finaliste de l'an dernier Ons Jabeur, Zheng n'a pas pesé lourd face à Sabalenka.

Elle n'a même pas vu le jour dans la première manche où Sabalenka a gagné 25 des 34 points joués.

En un gros quart d'heure la Bélarusse menait 5-0. La Chinoise a alors remporté son premier jeu, sans pouvoir cependant empêcher son adversaire de boucler dans la foulée le premier set en 27 minutes.

Aucune balle de break à défendre, deux balles de break converties sur cinq, sept points gagnants pour trois fautes directes (contre 2 et 7 pour Zheng), Sabalenka a écrasé cette première manche.

Le match s'est ensuite équilibré jusqu'à ce que Sabalenka réussisse le break pour mener 4-3, en profitant d'une faute directe de Zheng, la 14e sur 16 au final.

La Chinoise a tenu son ultime mise en jeu en sauvant une première balle de match au passage, pour obliger Sabalenka à servir pour le gain de la partie. Ce qu'elle a fait sans trembler en concluant sur sa deuxième balle de match.