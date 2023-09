GPCQM : Michael Woods vise la victoire à Montréal

Toujours sous l’effet de sa victoire d’étape au dernier Tour de France, le Canadien Michael Woods croit qu’il a encore la forme pour aspirer à un podium dimanche à Montréal.

Le porte-couleur de l’équipe Israel-Premier Tech pourra compter sur trois autres coéquipiers qui ont aussi remporté des étapes au Tour de France : Hugo Houle, Simon Clarke et Daryl Impey. Le coureur néo-zélandais Corbin pourrait aussi surprendre sur le parcours de Québec.

«C’est un rêve de faire un résultat au Canada mais pour moi, le but c’est Montréal. La course est plus longue et avec plus de dénivelé. J’ai confiance en moi. Il faut être un héros et être fort mentalement. Même si je ne gagne pas, je veux faire quelque chose de spécial pour les fans», a affirmé l’excellent grimpeur.

Même s’il réside désormais en Andorre, Woods est arrivé au Québec il y a quelques jours afin de visiter ses proches dans la région d’Ottawa. Il a ensuite passé un moment à Rivière-du-Loup avec l’équipe afin de visiter le commanditaire Premier Tech.

«C’est toujours super de courir devant la famille et les amis. J’avais moi-même fait presque 200 kilomètres en 2010 pour voir la course à Montréal. Le Canada, c’est ma maison.»

Le secret français

Pour sa part, le champion en titre à Québec, Benoît Cosnefroy, sait qu’il sera difficile de répéter son exploit de 2022. La pluie pourrait toutefois brouiller les cartes. Depuis 2010, deux cyclistes seulement ont remporté l’épreuve en attaquant à la flamme rouge.

«L’année dernière, c’était très spécial. Wout Van Aert avait attaqué à un tour de l’arrivée sur la ligne. C’était très dur. J’ai senti l’opportunité de sortir dans le final. Ça peut être le cas aussi cette année même si ce n’est pas un scénario habituel», a affirmé le Français de 27 ans de l'équipe AG2R Citroën.