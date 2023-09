Feux de forêt : un joueur des Canucks a failli perdre sa maison

Le défenseur des Canucks de Vancouver Tyler Myers est très heureux d’avoir la chance de se concentrer sur le hockey et rien d’autre, car l’été fut très éprouvant pour sa famille qui s’estime très choyée d’être saine et sauve.

Possédant une maison devant le lac Okanagan, en Colombie-Britannique, le hockeyeur a vu les feux de forêt ayant dévasté la région s’approcher dangereusement de sa propriété le mois dernier. Les incendies ont brûlé près de 14 000 hectares dans la vallée de l’Okanagan et si les flammes se sont éloignées de West Kelowna, elles demeurent hors de contrôle et devraient poursuivre leurs ravages. Dimanche, 405 résidences restaient sous ordre d’évacuation, d’après le réseau Sportsnet.

Myers, sa femme Michela et leurs trois enfants en bas âge ont ainsi dû quitter leur maison en août pour passer une semaine à Vancouver et revenir dans leur logis. La situation a été tout, sauf amusante.

«Je me trouve du côté est, mais le feu est arrivé très près de nous. Je ne connaissais rien à ce sujet. Ce fut Schenner [son ancien coéquipier et également résident du secteur Luke Schenn] qui m’a envoyé un message texte en me conseillant d’être prudent, car ça pourrait aller par-dessus le lac. Je lui ai demandé de quoi il parlait. Vingt minutes plus tard, c’était effectivement rendu de l’autre côté du lac», a expliqué l’arrière au même réseau, mardi.

«La maison est en bon état. Nous sommes revenus et il y a toutes sortes de débris et de cendres partout dans la ville. Ce fut épeurant, c’est certain, a-t-il soutenu. Nous avions une bonne vue quand le feu a frappé. Je n’avais aucune idée à quel point il pouvait se propager rapidement. C’était triste et ça se poursuit. Beaucoup de gens sont encore touchés. Les pompiers et les premiers répondants sont formidables; ils accomplissent énormément de travail.»

Fatigué de perdre

Sur la patinoire, Myers souhaite que les performances des Canucks donnent du réconfort à des partisans échaudés. Le club a manqué les séries sept fois en huit ans et l’impatience se fait sentir. Les premières semaines du calendrier régulier seront cruciales, car un autre faux départ placerait la formation de l’entraîneur-chef Rick Tocchet en situation précaire au classement et ferait grimper le niveau d’insatisfaction.

«Il s’agit d’essayer de modifier nos débuts de saison. Comme je l’ai dit, ce fut difficile de faire du rattrapage pendant le reste de l’année, a-t-il souligné. C’est ce qui nous a fait mal, essentiellement. Nous avons vécu des moments dans lesquels nous avons prouvé que nous pouvons constituer une très bonne équipe. Il nous faut juste trouver cette constance et connaître ce départ qui nous permettra d’être dans la lutte et non pas de nous retrouver hors de la course.»