Ça va jouer du coude à la ligne bleue du CH

Marc Bergevin avait l’habitude de dire qu’«on n’a jamais trop de défenseurs.» L’ancien directeur général du Canadien n’est plus à l’emploi de l’équipe depuis le 28 novembre 2021, mais ce message risque de résonner en écho lorsque les joueurs sauteront sur la patinoire.

Si tout le monde est en santé, il ne devrait pas y avoir trop de questions à se poser à propos du top quatre. Michael Matheson et David Savard serviront de mentor à leurs jeunes coéquipiers. Quant à Kaiden Guhle et Arber Xhekaj, ils ont fait la preuve, la saison dernière, avant de tomber au combat, qu’ils ont l’étoffe de joueurs de la LNH.

C’est derrière eux que ça risque de jouer du coude.

À 25 ans, Johnathan Kovacevic a obtenu sa véritable première chance dans la LNH lorsque le Canadien l’a réclamé au ballottage, il y a près d’un an. Il a profité des nombreux blessés à la ligne bleue du Tricolore pour s’accrocher à la ligue nationale.

Bien qu’il soit un travailleur honnête, on peut se demander s’il y aura de la place pour lui au sein d’une brigade défensive en santé. Le fait qu’il soit l’un des rares arrières droitiers chez le Canadien jouera en sa faveur, contrairement à son contrat à deux volets.

Toujours chez les droitiers, Chris Wideman a beau être apprécié de ses entraîneurs et agir comme grand frère auprès de ses coéquipiers, on peut se demander si Kent Hughes et Martin St-Louis peuvent se permettre de garder, au sein de leur formation, un joueur dont la seule utilité semble de jouer en supériorité numérique.

D’autant plus que l’État-major du Tricolore voudra sans doute faire de la place à Gustav Lindström, également un droitier, acquis dans la transaction qui a fait passer Jeff Petry à Detroit.

Le camp sera justement une belle occasion pour le Suédois de 24 ans de se faire voir auprès de ses nouveaux patrons. Récemment, Stéphane Robidas admettait ne pas avoir eu la chance de le voir à l’œuvre, à l’exception de quelques séquences vidéo.

Jordan Harris, pour sa part, amorcera la première campagne d’un pacte de deux saisons. L’arrière de 23 ans devrait prendre du galon cet hiver.

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Les brouilleurs de cartes

Qu’adviendra-t-il de Justin Barron, un autre droitier? Le défenseur de 21 ans, sur lequel le Tricolore a mis la main en retour d’Artturri Lehkonen tarde à prendre son envol.

L’an dernier, il a démontré qu’il possédait une certaine touche offensive. Cependant, défensivement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Le Néo-Écossais pourrait écoper en raison des nombreux arrières présents au camp.

Cet hiver, il jouera une partie de son avenir puisqu’il deviendra joueur autonome avec compensation à la fin de la saison.

Premier choix du Canadien (5e au total) en juillet, David Reinbacher pourrait-il être en mesure de se faufiler dès cette année? S’il connaît un bon camp, il pourrait forcer la main de la direction de l’équipe.

Crédit photo : MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Cependant, il faudra que le choix ne fasse aucun doute. Dans le cas contraire, le Canadien aura tout intérêt à le laisser jouer une deuxième saison dans la Ligue nationale suisse. Le Tricolore ne peut se permettre de lui faire perdre une année de développement en ne l’utilisant que sporadiquement ou en l’envoyant dans les gradins.

Un autre premier choix de l’équipe retiendra l’attention: Logan Mailloux dont l’absolution devrait être confirmée par la LNH sous peu. Blessé à une épaule, l’Ontarien a pu demeurer dans l’entourage de l’équipe pendant quelques mois l’hiver dernier. Il n’arrivera pas au camp en terrain inconnu. À l’instar d’Arber Xhekaj, que tout le monde s’attendait à voir à Laval, il pourrait venir brouiller les cartes.

William Trudeau a fait écarquiller bien des yeux, l’an dernier, au camp d’entraînement. Depuis, la direction de l’équipe ne parle de lui qu’en bien. Trudeau, qui célébrera son 21e anniversaire le 11 octobre, ne devrait pas amorcer la saison à Montréal, mais qui sait? Un autre bon camp et un autre bon début de saison et il pourrait se placer avantageusement sur la liste de rappel.