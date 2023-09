Baseball : Denis Boucher faisait vibrer le stade il y a 30 ans

Pour plusieurs partisans des Expos, le temps file à vive allure et la journée de mercredi leur en donne un autre bon exemple, car elle marque le 30e anniversaire du premier match du lanceur Denis Boucher dans l’uniforme montréalais.

Acquis des Padres de San Diego le 10 juin 1993, le gaucher était attendu par les frappeurs des Rockies du Colorado, mais aussi par plus de 40 000 personnes au Stade olympique le 6 septembre de la même année. En cet après-midi de la fête du Travail, il a ainsi eu plusieurs raisons de célébrer.

D’abord, l’athlète de Lachine est devenu le premier Québécois depuis Claude Raymond à participer à un match des Amours disputé à Montréal. Puis, il a livré une performance solide, concédant un point, six coups sûrs et aucun but sur balles en six manches. Enfin, sa formation l’a emporté 4 à 3, même si le partant n’a pas été impliqué dans la décision.

«C'était gros, mais à vrai dire, on est toujours nerveux et on a des papillons dans l'estomac avant chaque match des majeures, car on veut bien faire à chaque fois. [...] Par contre, je savais bien que c'était très spécial», avait-il déclaré à l’Agence QMI lors d’une entrevue en 2013.

Aujourd’hui âgé de 55 ans, Boucher a écrit un autre chapitre de l’histoire dans cette rencontre, car en vertu de la présence de son compatriote Joe Siddall derrière le marbre, les deux hommes ont formé le premier duo canadien lanceur-receveur en action dans une rencontre des grandes ligues.

«Nous étions très à l'aise ensemble, car nous avions déjà joué l'un contre l'autre dans les mineures ou encore, nous avions été coéquipiers, comme à Ottawa [au niveau AAA]. Lancer à Joe était une chose facile, mentionnait-il. Ç'a été comme une renaissance des Canadiens et cela a fait ouvrir les yeux des dirigeants du baseball.»

Course au championnat

Ainsi, la fin de campagne du Québécois a été pour le moins intense, puisqu’il s’est retrouvé au cœur de la course au championnat de la section Est de la Ligue nationale. Il a remporté trois de ses quatre décisions d’ici la fin du calendrier régulier, conservant une excellente moyenne de points mérités de 1,91.

Malheureusement pour lui et les amateurs de baseball d’ici, les Expos sont arrivés à court, victimes d’un début de saison ardu. En dépit de dernières semaines prolifiques, l’équipe a conclu à trois parties des Phillies de Philadelphie et du sommet; rappelons qu’il s’agissait de la dernière année où seuls les champions des quatre divisions des majeures pouvaient participer aux éliminatoires.

Pour revenir au lanceur, la suite de son séjour à Montréal a été moins glorieuse. Il a disputé 10 rencontres en 1994, allouant 16 points en 18 manches et deux tiers, et n’a plus joué dans le baseball majeur.