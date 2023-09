Auston Matthews, le meilleur joueur de la LNH?

À chaque année, le débat sur l’identité du meilleur hockeyeur de la Ligue nationale (LNH) fait rage et à ce propos, l’espoir des Maple Leafs de Toronto Matthew Knies entretient un préjugé favorable envers son coéquipier de renom Auston Matthews.

Certains diront que le jeune homme de 20 ans est fortement biaisé en raison de son organisation d’appartenance et de son lieu de naissance : tout comme le numéro 34, il est natif de l’État de l’Arizona. Toutefois, il ne se soucie guère de l’opinion d’autrui à l’égard de la sienne. À ses yeux, le double récipiendaire du trophée Maurice-Richard et gagnant d’un Hart en carrière a fait ses preuves, n’en déplaise aux admirateurs de Connor McDavid, vainqueur du Hart en 2023 et détenteur de trois Art-Ross remis au pointeur par excellence de la LNH.

«Il n’est pas seulement le meilleur franc-tireur de la ligue, mais il peut jouer défensivement également. D’après moi, il constitue le joueur le plus convaincant globalement», a-t-il mentionné au réseau ESPN, mardi, en marge du «Showcase» des recrues du circuit.

Par ailleurs, il faut rappeler que le frère de Matthew Knies, Phillip, a grandi en évoluant avec la vedette des Leafs. Celle-ci a récolté 299 buts à partir de 2016-2017 et a atteint le plateau des 30 filets à chaque campagne; il en a accumulé 40 en 74 rencontres lors du dernier calendrier régulier.