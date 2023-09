Zverev écarte Sinner au bout d’un marathon nocturne

Alexander Zverev, 12e mondial, a éliminé en huitièmes de finale de l'US Open Jannik Sinner (6e), handicapé par des douleurs aux cuisses, après un duel de 4h41 achevé dans la nuit de lundi à mardi par le pointage de 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3.

«C'est le match le plus long de ma carrière à l'US Open... C'est pour ça que je vis, c'est ce que j'adore. L'an dernier, quand je ne pouvais pas jouer, c'est exactement ça qui m'a manqué: finir au milieu de la nuit, un match si long et difficile, devant le public du court Arthur-Ashe», a déclaré l'Allemand.

Il avait manqué le tournoi l'an dernier en raison d'une grave blessure à la cheville droite survenue en demi-finales à Roland-Garros face à Rafael Nadal.

«Dans le quatrième set, je pensais être fini, mais j'ai retrouvé de l'énergie grâce au public», a-t-il avoué.

L'Allemand de 26 ans, finaliste à Flushing Meadows en 2020, affrontera le tenant du titre Carlos Alcaraz pour une place dans le dernier carré et prive Sinner d'une revanche contre l'Espagnol.

L'an dernier en quarts, Alcaraz avait battu Sinner au terme d'un match titanesque en cinq sets, avant de finalement remporter le tournoi, son premier titre du Grand Chelem, et de devenir le plus jeune N.1 mondial de l'histoire.

Lundi soir, le ton a été donné d'entrée: après une heure de jeu, les joueurs en étaient toujours à 4-4 dans le premier set et Zverev a fini par réussir le bris pour mener 5-4 et servir pour le set, qu'il a empoché après 68 minutes d'une rude bataille.

Mais il a immédiatement laissé l'avantage à Sinner dans le deuxième set (2-0). À 3-0, après un nouveau jeu spectaculaire, Sinner s'est fait masser la cuisse gauche. Il a toutefois réussi à égaliser à un set partout.

Alors que son adversaire était manifestement de plus en plus handicapé par ses cuisses douloureuses, Zverev a fait le bris pour mener 4-2 et remporter la troisième manche.

Deux joueurs fatigués

À l'issue de ce set, Sinner a pris une pause toilettes pour se faire masser par le physio.

Au retour, même s'il n'était pas vraiment remis, il a continué de s'accrocher: le premier jeu a duré 14 minutes et l'Italien a eu quatre balles pour faire le bris, mais c'est finalement Zverev qui a conservé sa mise en jeu sur sa cinquième balle de jeu.

Zverev a alors commencé à donner lui aussi des signes de fatigue, le visage crispé, les déplacements beaucoup plus lourds.

Sinner en a profité: il a réussi le bris pour se détacher 5-4 et servir pour égaliser à deux sets partout.

Dans ce quatrième set à couteaux tirés, un spectateur a été expulsé du court Arthur-Ashe: «Il a dit la phrase la plus connue sur Hitler, c'est inacceptable», s'était plaint Zverev auprès de l'arbitre.

L'Allemand a pris le service de son adversaire d'entrée pour mener 2-0 dans le set décisif. Puis il a confirmé ce bris au terme d'un nouveau jeu interminable (12 minutes) et, tandis qu'il rejoignait son banc, Sinner restait quelques secondes allongé sur le court le souffle court.

Malgré la fatigue et la douleur, les deux hommes se sont rendu coup pour coup jusqu'au bout, mais Zverev a réussi à conserver son avantage et a obtenu son ticket pour les quarts sur sa première balle de match.

Alcaraz a dû se frotter les mains en voyant, ou en apprenant, la difficulté de son prochain adversaire à se qualifier. Zverev aura-t-il récupéré de ce duel éreintant au moment d'affronter l'un des joueurs les plus physiques de l'histoire?

«Je suis là pour jouer. Je ne sais pas comment ça se terminera, mais je ferai de mon mieux», a promis Zverev.