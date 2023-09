US Open: Leylah Fernandez éliminée par une compatriote

Gabriela Dabrowski a défait sa compatriote Leylah Fernandez mardi, dans le cadre d’un duel des quarts de finale du double féminin aux Internationaux des États-Unis.

L’Ontarienne et sa partenaire, la Néo-Zélandaise Erin Routliffe, l’ont emporté en trois manches de 2-6, 6-3 et 7-6(10-8) face à l’équipe composée de la Québécoise et de l’Américaine Taylor Townsend.

La rencontre a été chaudement disputée et elle a duré deux heures et 33 minutes.

Les gagnantes et seizièmes têtes de série aux Internationaux des États-Unis ont fait preuve d’une belle résilience dans les derniers moments du match, alors qu’elles étaient en retard 7 à 2 pendant le super tiebreak.

De leur côté, Fernandez et Townsend étaient les sixièmes favorites du tournoi du Grand Chelem.

Dabrowski et Routliffe ont maintenant rendez-vous en demi-finale avec les vainqueures de l’affrontement entre la paire composée des Américaines Coco Gauff et Jessica Pegula et le duo formé par la Chinoise Wang Xinyu et la Taiwanaise Su-Wei Hsieh.

Ces équipes sont respectivement les troisièmes et huitièmes têtes de série du double féminin de la prestigieuse compétition américaine. Elles s’affronteront ce jeudi