Plus gros que Crosby et McDavid?

Lorsque Connor Bedard est arrivé à Arlington (Virginie), lundi, pour le «showcase» de l’Association des joueurs de la LNH, on avait déjà une bonne indication qu’il ne pouvait passer inaperçu. Le nombre de demandeurs d’autographes qui le pourchassent indique que, même dans une ville de banlieue de Washington, il ne passera pas inaperçu.

Imaginez si le «showcase» avait eu lieu dans une ville canadienne. Ce n’est pas deux gardes du corps qui l’accompagneraient (comme c’est le cas présentement), mais probablement une quantité importante de gardiens de sécurité.

Et même si dans son point de presse, mardi, il n’a pas voulu élaborer sur ce sujet «parce que ce n'est pas très important» pour lui d'avoir une protection supplémentaire à l'extérieur de la glace, il reste que ce n'est pas commun de voir autant d'attention sur un jeune de 18 ans, qui n'a pas encore joué un match dans la LNH.

De grandes attentes

Lorsque Sidney Crosby est arrivé dans la LNH en 2005, il n'y avait aucun IPhone encore et les réseaux sociaux étaient pratiquement inexistants. Je me souviens qu'au premier camp de Crosby chez les Penguins, la direction de l'équipe de l'époque m'avait donné la permission de le filmer lorsqu'il mettait son équipement dans le vestiaire et de le suivre jusqu'à ce qu'il embarque sur la glace de l'Igloo pour la première fois de sa carrière.

Aujourd'hui, il serait même impensable que je fasse une telle demande pour n'importe quel joueur de la LNH.

Et lorsque Sidney Crosby a commencé sa carrière, il y avait un certain Mario Lemieux qui était là pour l'épauler.

En 2015, lorsque Connor McDavid a fait ses débuts avec les Oilers, l'attention médiatique était déjà plus grande, mais en évoluant dans une ville comme Edmonton, une ville canadienne en plus, il était plus facile pour McDavid de se concentrer sur ce qu'il devait faire pour devenir le meilleur joueur de la ligue. On savait que les réseaux américains allaient le laisser tranquille, alors que l'attention était beaucoup plus sur Sidney Crosby et les prouesses des Penguins à l'époque.

Aujourd'hui, Connor Bedard n'aura pas ce luxe. Dans les faits, aux États-Unis, les réseaux de télévision nationaux (ESPN et TNT) se l'arrachent. Son premier match sera le 10 octobre contre les Penguins (match présenté à TVA Sports) face à son idole de jeunesse, Sidney Crosby, «un joueur qui joue dans la LNH depuis que je suis né», souligne Connor Bedard. Je vous mets d'ailleurs un petit deux dollars qu'il affrontera son idole à la mise en jeu initiale.

Bref, il sera essentiel que les Blackhawks trouvent une façon de satisfaire les nombreuses exigences médiatiques, tout en s'assurant que ce ne sera pas exagéré.

Et pour ce qui est de la pression de performer, Connor Bedard ne semble pas trop s'en faire présentement. Il sait qu'il est très talentueux, tout en demeurant très humble. Mais il sera la première grande vedette qui commence sa carrière dans un gros marché américain depuis Patrick Kane en 2007, justement avec les Blackhawks.

Alexis Lafrenière avec les Rangers devait être aussi un joueur d'impact dès sa première année, mais malheureusement, la formation new-yorkaise lui donne, depuis le jour 1, un rôle effacé. C'est sans compter la pandémie qui l'a empêché de terminer sa carrière junior de la bonne façon.

Mais revenons à Connor Bedard. Il lui reste quand même un autre mois pour se préparer pour son premier match dans la LNH. Un joueur avec autant de talent ne voudra évidemment pas décevoir, surtout devant son idole.

Un Beck surpris

Le «showcase» de l'AJLNH est organisé par les cartes Upper Deck. Lundi soir, lors d'un repas avec les joueurs présents, Owen Beck a eu la surprise de trouver sa carte de hockey dans le cinquième paquet qu'il venait de développer.

La photo dans l'uniforme des Canadiens avait été prise lors de son seul match avec l'équipe l'an dernier, face aux Sénateurs à Ottawa.

Beck a avoué qu'il a sursauté en voyant sa photo sur une carte de hockey de la LNH pour une première fois.

Un jeune homme heureux qui a hâte de démontrer ce qu'il peut faire à son deuxième camp dans la LNH.