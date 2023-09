MLB: 5 prédictions pour le reste de la saison

Avec 12 équipes appelées à prendre part aux éliminatoires dans le baseball majeur, selon le format en vigueur depuis 2022, le mois de septembre a de quoi faire saliver les amateurs.

On se lance dans le périlleux jeu des prédictions!

La saison des Blue Jays se jouera face aux Rays

La lutte est féroce dans la course aux équipes repêchées dans la Ligue américaine. Les Blue Jays sont au cœur de cette chaude bataille, mais on croit savoir que la participation ou l’exclusion de la formation torontoise se jouera durant la dernière série de la saison, du 29 septembre au 1er octobre au Rogers Centre, contre les Rays de Tampa Bay. Matt Chapman et Bo Bichette, présentement blessés, seront bientôt de retour pour aider les Jays. Six des neuf derniers matchs du club torontois au calendrier sont prévus contre les Rays.

D’ici là, la série de quatre parties opposant les Rangers du Texas aux Jays, du 11 au 14 septembre à Toronto, pourrait être particulièrement intéressante. Prédiction? Vladimir Guerrero fils et ses coéquipiers parviendront à devancer les Rangers et se qualifieront pour les éliminatoires.

Édouard Julien ne sera pas la recrue de l’année

Bien qu’il connaisse une première saison exceptionnelle dans le baseball majeur, le Québécois Édouard Julien, des Twins du Minnesota, ne sera pas couronné recrue de l’année dans la Ligue américaine. Le titre ira plutôt à l’excellent joueur d’avant-champ Gunnar Henderson, des Orioles de Baltimore. Cela n’est pas un désaveu pour Julien, qui continue de briller avec une moyenne au bâton de ,280 et un taux de présences sur les sentiers de ,378. Discipliné, Julien s’élance sur plus ou moins 16% des balles envoyées à l’extérieur de la zone des prises, ce qui le place au premier rang parmi tous les frappeurs du baseball majeur ayant plus de 100 apparitions au bâton.

Là où c’est plus dommage pour le Québécois, c’est qu’il recevra que très peu de reconnaissance pour cette statistique avancée. Triston Casas et Masakata Yoshida, deux recrues des Red Sox de Boston, devraient aussi le devancer lors des suffrages tout comme le lanceur Tanner Bibee, des Guardians de Cleveland. Le fait que Julien soit rarement utilisé contre des lanceurs gauchers a largement diminué son nombre de présences au bâton.

Crédit photo : Getty Images via AFP

Braves-Dodgers en finale de la Nationale

Peu importe l’issue de la course aux équipes repêchées dans la Nationale, les Braves d’Atlanta sont bien nantis pour atteindre la prochaine grande finale du baseball majeur. Le directeur général Alex Anthopoulos a construit une formidable équipe. Les Braves, qui ont remporté la Série mondiale en 2021, doivent toutefois se méfier des Dodgers de Los Angeles.

Les distractions entourant le lanceur Julio Urias, arrêté le week-end dernier et devant comparaître au tribunal le 27 septembre, n’aident en rien les Dodgers, qui misent toutefois sur de nombreux vétérans pour faire face à la situation. On parie sur les Braves pour sortir grands vainqueurs de la Nationale tandis que les prétendants sont beaucoup plus nombreux dans la Ligue américaine.

Ronald Acuna fils: joueur par excellence

La bataille entre les Braves et les Dodgers se transpose dans l’attribution des honneurs individuels. Ainsi, Ronald Acuna fils se fait chauffer drôlement les fesses pour le titre de joueur par excellence dans la Ligue nationale. Comme pour une campagne électorale, finir une saison en force est toujours une bonne idée avant la période des votes. Mookie Betts, des Dodgers, a été absolument sensationnel durant le mois d’août avec 51 coups sûrs, dont 11 circuits, en seulement 28 matchs. On parle ainsi d’une moyenne au bâton de ,455 pour ce mois.

Betts sera-t-il par ailleurs avantagé par les décideurs du fait qu’il évolue dans le grand marché de Los Angeles? Le rendement des deux joueurs durant le mois de septembre fera foi de tout. Prédiction: le titre ira à... Acuna fils! Le voltigeur des Braves a 32 circuits, 123 points comptés et 63 buts volés jusqu’ici.

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Twins tiendront le coup

Au-delà d’une reconnaissance parmi les meilleures recrues, Édouard Julien est davantage concentré sur le championnat de la section Centrale de la Ligue américaine que reluquent les Twins. Il s’agit du seul moyen pour la formation du Minnesota d’assurer sa participation aux éliminatoires. Pour y arriver, les Twins doivent conserver leur position devant les Guardians de Cleveland au classement.

Ils y parviendront pour ainsi remporter un troisième titre de section en cinq ans, après ceux obtenus en 2019 et 2020, chaque fois devant Cleveland. Et si Julien et les Twins affrontaient les Blue Jays dans une courte série 2 de 3? Loin d’être impossible.