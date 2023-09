LNH: quand Erik Karlsson retrouve Joe Thornton

L’ancien attaquant Joe Thornton a peut-être joué 15 ans avec les Sharks de San Jose, mais il a disputé seulement deux d’entre eux avec le défenseur Erik Karlsson, ce qui n’a pas empêché les deux hommes de tisser des liens serrés.

La preuve, c’est le souper qu’ils ont mangé ensemble lundi, comme une story du Suédois l’a bien montré sur Instagram. Les deux hommes ont ainsi pris la pose devant quelques assiettes vides dans un restaurant, le sourire aux lèvres et en tenue décontractée. Si l’image dit tout, le repas fut des plus agréables.

Maintenant la propriété des Penguins de Pittsburgh, Karlsson a évolué à San Jose pendant les cinq dernières saisons; les deux premières de celles-ci se sont déroulées avec Thornton dans la formation. «Jumbo Joe» a plus tard porté l’uniforme des Maple Leafs de Toronto et des Panthers de la Floride, sa plus récente présence dans la Ligue nationale de hockey remontant au printemps 2022.