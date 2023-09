LNH: Connor Bedard débarque au «Showcase» des recrues

Signe que le jeune Connor Bedard effectuera bientôt ses premiers coups de patin dans les arénas de la Ligue nationale de hockey (LNH), il a fait mardi une présence remarquée au «Showcase» annuel de l’Association des joueurs, un événement organisé par le syndicat et le fabricant de cartes Upper Deck.

• À lire aussi: Sean Farrell: un été hors normes... qui rapporte très gros

• À lire aussi: LNH: Alexander Ovechkin de retour au boulot

• À lire aussi: LNH: où faire jouer Alexis Lafrenière?

Sans surprise, le premier choix du plus récent repêchage amateur constituait le point de mire dans les quartiers des Capitals de Washington, à Arlington, en Virginie, où se tenait l’activité. Celle-ci se veut l’occasion de photographier les principales recrues du circuit Bettman à l’aube des camps d’entraînement et aussi de la préparation des cartes qui seront mises sur le marché. Plus d’une trentaine de jeunes espoirs, incluant les trois sélections les plus hâtives de l’encan 2023 (Bedard, Leo Carlsson et Adam fantilli), se trouvaient donc sur les lieux.

Du côté du Canadien de Montréal, Filip Mesar, Sean Farrell et Owen Beck ont fait partie des invités.

Ceux qui s’impatientent de voir Bedard à l’œuvre dans un match régulier verront leur attente prendre fin le 10 octobre quand les Hawks visiteront les Penguins de Pittsburgh. Ils se rendront chez les Bruins de Boston le lendemain avant de débarquer au Centre Bell pour un duel face au Tricolore le 14 octobre. Chicago jouera en présaison pour une première fois le 28 septembre en recevant les Blues de St. Louis.