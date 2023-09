LNH: Alexander Ovechkin de retour au boulot

L’attaquant-vedette Alexander Ovechkin se prépare en bonne et due forme pour le camp préparatoire et la saison régulière, comme l’ont vu de leurs propres yeux mardi des journalistes et d’autres joueurs des Capitals de Washington.

Le numéro 8 s’est donc présenté en matinée au complexe d’entraînement de l’équipe pour participer à une séance informelle sur la glace. Plusieurs coéquipiers étaient sur place, dont l’ancien défenseur du Canadien de Montréal Joel Edmundson, acquis il y a quelques mois. Nicklas Backstrom, John Carlson, Darcy Kuemper, T.J. Oshie et Evgeny Kuznetsov figuraient parmi les athlètes présents. La rencontre ne se déroulait pas dans le cadre du camp officiel de l’organisation qui se mettra en branle le 21 septembre.

La rencontre a été l’occasion de commencer à peaufiner certains aspects du jeu comme les lancers et les passes, et d’effectuer des coups de patin.

Ovechkin est deuxième de l’histoire de la Ligue nationale de hockey avec 822 buts, tandis que Wayne Gretzky domine à 894.