Les Alouettes ont lavé leur linge sale en famille

MONTRÉAL – «Nous avons récemment tenu une rencontre entre joueurs. Il y a des choses que l’on devait se dire et ç’a été fait.»

Plus de 48h après le revers (35-24) des siens face aux Lions de la Colombie-Britannique, le demi-défensif des Alouettes Marc-Antoine Dequoy s’est montré honnête, au terme de l’entraînement du jour.

D’une part, en évoquant cette récente réunion d’équipe où le linge sale semble avoir été soigneusement lavé. Mais également en amenant lui-même sur la table une réalité qui, mine de rien, fait jaser de plus en plus.

«Nous faisons plusieurs bonnes choses, mais il y a quelque chose qui cloche et qui fait que nous avons des difficultés contre les équipes du top 3», a admis le jeune homme.

N’empêche, le revers de samedi, aussi douloureux puisse-t-il avoir été, n’a pas eu que du négatif. C’est le message que voulait véhiculer Dequoy, en ce mardi.

«Quand tu joues des moins bons matchs, mais que tu gagnes quand même, il y a des choses que tu ne regardes pas et je pense que c’est un peu ce qui s’est produit lors de notre récente séquence de quatre victoires. Une défaite nous permet de s’attarder rapidement à ce qu’on doit améliorer.»

La fameuse zone payante

Et parmi les choses à améliorer, justement, la finition est indéniablement un aspect du jeu où les «Moineaux» peuvent et doivent faire mieux.

Samedi, au terme du revers des siens, l’entraîneur-chef Jason Maas a carrément lancé aux médias: «notre attaque n'est pas très bonne dans la zone payante».

Élément central de cette attaque, le quart-arrière Cody Fajardo ne s’est pas défilé, mardi, lançant du même souffle quelques solutions potentielles.

«Premièrement, ne pas perdre le ballon! C’est arrivé trop souvent près de la zone payante. Je dois m’assurer d’éviter que ça se produise. Je pense aussi qu’on doit garder les choses simples. Souvent, quand tu as des difficultés dans certains aspects du jeu, tu tentes d’en faire trop. Ce que je dis me concerne, mais concerne aussi toute notre offensive. Heureusement, nous avons encore du temps pour nous replacer et nous sommes excités par rapport au prochain défi.»

«On sait qu’on peut les battre»

Ce défi, c’est un match contre les puissants Argonauts de Toronto qui se tiendra samedi, dès 13h, à Toronto.

Cette saison, les Torontois n’ont perdu qu’un seul de leurs 10 premiers affrontements. Le seul duel entre les «Als» et leurs rivaux de la Ville Reine s’est soldé par une défaite de 35-27, en juillet dernier.

N’empêche, Marc-Antoine Dequoy demeure confiant.

«On se prépare minutieusement. Les Argonauts ont démontré cette année qu’ils savaient jouer 60 minutes. De notre côté, on a eu plus de difficulté avec cet aspect, jusqu’ici. Il faudra jouer un match complet et s’assurer de rester soudés si ça ne va pas à notre goût. Il y a un match contre Ottawa où, un peu plus tôt cette année, on tirait de l’arrière. On a finalement réussi à l’emporter grâce à notre façon positive d’aborder les choses. Toronto est une bonne équipe, mais on sait qu’on peut les battre. Il faut seulement exécuter et jouer du bon football.»

