Jose Altuve frappe trois circuits en autant de manches

Le joueur de deuxième but des Astros de Houston Jose Altuve a été dominant avec son bâton dans un gain de 14 à 1 contre les Rangers du Texas, mardi soir.

Le vétéran de 33 ans a frappé des circuits à ses trois premières présences à la plaque. Il est seulement devenu le quatrième joueur de l’histoire du baseball majeur a réussi l’exploit pendant les trois premières manches d’un match. Les trois autres sont Manny Machado (2016), Mike Cameron (2002) et Carl Reynolds (1930).

Altuve avait réussi deux longues balles pendant le match de la veille. Il a maintenant étiré les bras à 15 reprises en 2023. Il a conclu son match du jour avec trois coups sûrs et trois points produits en cinq apparitions au marbre.

Martin Maldonado (deux fois) et Yordan Alvarez ont aussi frappé des circuits dans ce gain, qui permet aux Astros (79-61) de subtiliser aux Mariners de Seattle (77-61) le premier rang de la section Ouest de l’Américaine. Ces deux clubs et les Rangers (76-62) cœur de la course pour obtenir une place pour les éliminatoires. La formation du Texas occupe la dernière place parmi les «Wild Card», à égalité avec les Blue Jays de Toronto. L’équipe canadienne pourrait la devancer si elle l’emporte contre les Athletics d’Oakland en fin de soirée.

Les Rangers et les Astros se retrouveront jeudi pour le troisième et dernier match de leur série. Houston avait triomphé 13 à 6 lors du premier match.