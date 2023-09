Deux équipes aux antipodes en action à TVA Sports

Il y aura du baseball de la Ligue nationale ce soir à TVA Sports.

Nous vous présenterons à compter de 19h le match entre les Cardinals de St. Louis et les Braves à Atlanta.

Les deux équipes seront reposées, après avoir profité d’une journée de congé à l’occasion de la fête du Travail, lundi.

Les Braves tenteront de retrouver le chemin de la victoire, eux qui ont perdu leur plus récente rencontre, s’inclinant 3-1 dans le quatrième et dernier match de la série contre les Dodgers à Los Angeles, dimanche. Ils avaient cependant remporté leurs six précédents affrontements.

Les Braves (90-46) trônent confortablement en tête du classement dans la section Est, avec une insurmontable avance de 14,5 matchs sur les Phillies de Philadelphie (76-61). Ils montrent d’ailleurs la meilleure fiche de tout le baseball majeur.

De leur côté, les Cardinals (59-78) croupissent dans les bas-fonds de la section Centrale, à 17 matchs des meneurs, les Brewers de Milwaukee (76-61).

Dimanche, ils ont gagné 6-4 contre les Pirates de Pittsburgh, arrêtant ainsi à deux leur série de défaites.