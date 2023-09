Patrick Kane à Detroit?

Il semble que la réhabilitation de l’attaquant Patrick Kane se passe mieux que prévu et qu’il regarderait du côté des Red Wings de Detroit.

C’est ce qu’avançait le journaliste du Daily Herald John Dietz, dimanche.

Kane est présentement joueur autonome sans compensation. L’athlète de 34 ans se remet d’un resurfaçage de l’une de ses hanches. En juillet dernier, son agent, Pat Brisson, avait indiqué que son client ne devrait pas signer une nouvelle entente avant le début de la saison 2023-2024 et qu’il pourrait rater de quatre à six mois d’activités.

L’avant est toutefois déjà à l’entraînement sur la glace. Selon Dietz, Kane aimerait se joindre aux Red Wings pour renouer avec l’attaquant Alex DeBrincat. Les deux Américains ont évolué ensemble chez les Blackhawks de Chicago de 2017 à 2022.

Après une seule saison dans l’organisation des Sénateurs d’Ottawa, DeBrincat a été échangé aux Red Wings cet été et il a paraphé un nouveau contrat de quatre ans d’une valeur totale de 31,5 millions $.

Le club du Michigan est la cinquième équipe à être associé à Kane en vue de la campagne 2023-2024. Selon The Athletic, le vétéran aurait aussi ciblé l’Avalanche du Colorado, les Oilers d’Edmonton, les Sabres de Buffalo et les Rangers de New York.

Dans les cas des «Blueshirts», il s’agirait d’un retour, puisqu’il a brièvement porté leurs couleurs l’an dernier.

Repêché par les Blackhawks avec le tout premier choix de l’encan amateur de 2007, Kane a vu son parcours avec le club de l’Illinois prendre fin le 28 février dernier. Il a été échangé aux Rangers dans une transaction qui impliquait aussi les Coyotes de l’Arizona.

Kane a fait mouche 21 fois et fourni 36 mentions d’aide pour 57 points en 73 parties en 2022-2023. Il s’agit de sa plus petite récolte de points en carrière.