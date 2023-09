«Nous avons vécu l’enfer» - Neymar

Le passage de Lionel Messi et de Neymar au Paris Saint-Germain ne s'est pas terminé comme dans un conte de fées. Les deux comparses ont passé deux saisons ensemble dans la Ville Lumière, mais n'ont pu ramener le trophée de la Ligue des champions à Paris, même si le club a survolé la Ligue 1.

Messi est maintenant en MLS avec l'Inter Miami.

De son côté, Neymar est en Arabie saoudite avec le club Al-Hilal.

Et les deux peuvent respirer à nouveau, du moins, selon les dires du Brésilien, qui affirme que ce n'était pas de tout repos à Paris.

«J'étais très heureux (pour lui) de l'année qu'il a vécue, a tout d'abord indiqué Neymar au quotidien Globo Esporte Espetacular. Mais en même temps, (j'étais) très triste, car il a vécu les deux côtés de la médaille.

«Il est allé au paradis avec l'équipe nationale d'Argentine. [...] À Paris, nous avons vécu l'enfer, lui et moi. On s'énervait, parce que nous n'étions pas là pour rien. Nous étions là pour faire de notre mieux, pour être champions, pour essayer d'écrire l'histoire. C'est pour cela que nous avons recommencé à jouer ensemble. On voulait écrire l'histoire, mais nous n'y sommes pas parvenus.»

Ainsi, Neymar pense ainsi que les railleries des partisans parisiens étaient exagérées alors qu'ils s'en donnaient à coeur joie sur le dos des deux vedettes.

De son côté, Messi avait d'ailleurs déjà affirmé avoir eu une grande difficulté à s'adapter à sa nouvelle formation, après qu'il eut quitté son sempiternel club, le FC Barcelone, avec lequel il avait d'ailleurs joué avec Neymar.

«Au début c'était super, j'ai reçu beaucoup d'encouragements, mais après, une partie du public parisien m'a traité différemment, avait-il indiqué. La majorité, elle, m'a bien traité, mais il y a eu une cassure avec une partie du public», a-t-il expliqué.

Si Neymar n'a toujours pas disputé de partie avec sa nouvelle formation, Messi, lui, fait la pluie et le beau temps avec l'Inter Miami.