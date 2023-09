Les Jays ont eu chaud contre la pire équipe

Ça aura pris une manche de prolongation, mais les Blue Jays de Toronto sont finalement venus à bout des Athletics par la marque de 6 à 5, lundi, au Oakland Coliseum.

Les visiteurs ont parfois été surpris de la résilience des A’s (42-96), qui montrent pourtant le pire dossier du baseball majeur cette saison. Les Jays (76-62) ne peuvent plus vraiment se permettre de perdre durant leur course aux séries éliminatoires et ils ont frappé au bon moment.

Après neuf manches, le pointage était de 3 à 3. Toronto a toutefois ajouté trois points en 10e, ce qui fut suffisant pour étouffer la tentative de remontée des A’s. Spencer Horwitz y est allé du point de la victoire sur un double. L’autre équipe a plaidé sa cause auprès de l’arbitre après que la balle se soit coincée sous le mur du champ centre, mais l’officiel a maintenu sa décision.

Les Athletics se sont montrés dangereux avec leurs longues balles. Lawrence Butler en a frappé deux en cinquième et 10e manche. Ryan Noda et Jordan Diaz ont également ajouté un point chacun sur un seul élan.

En cinquième, les Blue Jays ont montré pourquoi ils sont l’une des meilleures équipes depuis le mois d’août lorsqu’ils ont deux retraits contre eux et des hommes sur les coussins. Kevin Kiermaier a placé les siens dans cette position au début d’une manche productive.

Le voltigeur a frappé dans un double jeu, mais Alejandro Kirk a pu croiser la plaque. Le frappeur suivant, George Springer, a ensuite cogné un double et permis à Daulton Varsho de marquer. Cavan Biggio a terminé cette poussée offensive avec un simple pour que Springer complète son tour de sentiers.

Avec ce gain, les Blue Jays se sont approchés à un demi-match des Rangers du Texas (76-61), qui détiennent le dernier rang donnant accès aux éliminatoires dans la Ligue américaine. Lundi, ils ont été vaincus 13 à 6 par les Astros de Houston (78-61).