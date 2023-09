Djokovic rejoint Fritz en quarts de finale

Novak Djokovic poursuit sa route vers un 24e titre du Grand Chelem: le Serbe a éliminé tranquillement le Croate Borna Gojo (105e et issu des qualifications) 6-2, 7-5, 6-4, dimanche en 8es de finale.

En quarts, le N.2 mondial -déjà assuré de redevenir N.1 à l'issue du tournoi- affrontera l'Américain Taylor Fritz (9e).

Djokovic jouera ainsi mardi son treizième quart de finale à Flushing Meadows, comme Andre Agassi et Roger Federer, seul Ivan Lendl ayant fait mieux (17).

En seize participations jusque-là, Djokovic a décroché trois fois le titre jusque-là, le dernier en 2018.

Après un troisième tour compliqué face à son compatriote Laslo Djere à qui il avait cédé les deux premiers sets, Djokovic n'a pas eu à s'employer outre mesure en 8es. Il n'a cédé qu'une seule fois sa mise en jeu et n'a pas eu à défendre d'autre balle de break.

Au contraire, il s'en est procuré treize et en a converti cinq, avant de conclure sur un ace, le douzième du match.

« Nous ne nous étions jamais affrontés sur le circuit principal, mais j'ai regardé ses matchs en qualifications et cette semaine et j'ai pu voir qu'il était physique et qu'il frappait fort. Il fallait que je neutralise son service », a analysé Djokovic.

Iga Swiatek, tenante du titre, éliminée en 8es

Iga Swiatek, tenante du titre, a été éliminée dès les 8es de finale de l'US Open dimanche par la Lettonne Jelena Ostapenko (21e) 3-6, 6-3, 6-1, une défaite qui va également lui coûter sa place de N.1 mondiale.

Swiatek se présentait comme la principale favorite à Flushing Meadows où elle visait un cinquième titre du Grand Chelem après Roland-Garros 2020, 2022, 2023 et l'US Open 2022.

Mais c'est Ostapenko qui affrontera l'Américaine Coco Gauff (6e) pour une place en demi-finales.

Par ailleurs, la Polonaise de 22 ans va perdre au profit de la Bélarusse Aryna Sabalenka la place de N.1 mondiale à l'issue du tournoi.

Ostapenko, 26 ans, a non seulement contrôlé la puissance de Swiatek, mais elle l'a même prise de vitesse.

« Je savais que ce serait difficile, mais je savais aussi que je devais jouer mon jeu et être agressive parce qu'elle n'aime pas ça », a commenté Ostapenko qui, en quatre rencontres, n'a encore jamais perdu contre Swiatek.

« Je devais jouer tous les points et me battre jusqu'au dernier », a-t-elle ajouté.

À 5-0 dans le troisième set, la Lettonne a servi pour le match mais sur un retour gagnant, Swiatek a refait un de ses trois breaks de retard.

Sur le jeu de service suivant de la Polonaise, Ostapenko a néanmoins conclu la partie à son tour sur un coup droit gagnant.

Ostapenko avait remporté Roland-Garros en 2017, atteint les demi-finales à Wimbledon en 2018, les quarts à l'Open d'Australie cette année, mais n'avait encore jamais dépassé le troisième tour à Flushing Meadows.