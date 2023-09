Paris sportifs: les meilleures offres de lundi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du lundi 4 septembre qui valent le détour.

Football: Elks d’Edmonton c. Stampeders de Calgary

Crédit photo : Thierry Laforce / Agence QMI

Malgré une saison extrêmement difficile, les Elks d’Edmonton connaissent de bons moments ces temps-ci. Ils ont remporté leurs deux derniers matchs et il s’agissait également de leurs deux premières victoires de la campagne. La formation albertaine a d'ailleurs mis un terme à une triste de séquence de 22 défaites à domicile, ce qui représentait un record du sport professionnel nord-américain. Edmonton a défait le Rouge et Noir d’Ottawa la semaine dernière par la marque de 30 à 20. Le quart-arrière des Elks Tre Ford a été sensationnel pendant le match en complétant 15 de ses 18 passes pour un total de 317 verges par la voie aérienne en plus d’avoir inscrit une passe de touché. Pour ce qui est de leur adversaire, les Stampeders de Calgary, ils sont sur une séquence de trois défaites consécutives.

Prédiction: Victoire des Elks d’Edmonton - 2,60

Tennis: Madison Keys c. Jessica Pegula

Crédit photo : Getty Images via AFP

Jessica Pegula (troisième joueuse au monde) est en quête d’un premier titre du Grand Chelem en carrière et elle a connu beaucoup de succès cette saison comme en témoigne sa fiche de 46-14. Elle a remporté son premier titre cette saison lors de l’Omnium Banque Nationale à Montréal, le 13 août dernier. Pegula a subi seulement une défaite à ses huit derniers matchs. De plus, elle a disposé de Elina Svitolina (26e joueuse sur la planète) au troisième tour. L’athlète de 29 ans sera opposé à sa compatriote américaine Madison Keys (16e raquette mondiale) en huitième de finale. Les deux joueuses ont croisé le fer à une reprise en carrière et c’est Pegula qui a eu le dessus.

Prédiction: Victoire de Jessica Pegula en deux manches - 2,26

Baseball: Astros de Houston c. Rangers du Texas

On peut s’attendre à une série très relevée entre ces deux rivaux de la section Ouest de la Ligue américaine, car un demi-match sépare ces deux formations au classement. Les Astros ont joué pour .500 à leurs dix derniers matchs tandis que les Rangers ont remporté quatre de leurs dix derniers duels. Cependant, Houston a gagné six des 10 duels contre le Texas cette saison et ils ont inscrit au moins quatre points lorsqu’ils ont eu le dessus sur les Rangers.

Prédiction: Victoire des Astros de Houston - 1,95