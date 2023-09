Miro Heiskanen révèle de grandes ambitions

Miro Heiskanen a terminé septième dans la course à l’obtention du trophée Norris la saison dernière.

Le défenseur des Stars de Dallas a bien l’intention de se reprendre et de succéder à Erik Karlsson en 2024.

«Je veux vraiment gagner le trophée Norris et être le meilleur défenseur de la LNH. J’espère que ce sera mon tour l’année prochaine», a déclaré le Finlandais dans une tournée en Europe la semaine dernière.

Considéré comme l’un des meilleurs arrières défensifs du circuit Bettman, Heiskanen a montré davantage ses qualités offensives la saison passée en doublant sa production. Il a récolté 73 points, après en avoir totalisé 36 l’année précédente.

«Je savais que je pouvais être plus impliqué offensivement et amasser plus de points. Mais je n’ai pas négligé pour autant mon jeu défensif», a-t-il précisé.

«Il coche toutes les cases»

Heiskanen s’est classé cinquième parmi ses homologues pour le nombre de points. Malgré tout, il n’a obtenu qu’un seul vote de première place et a pris le septième rang du scrutin, derrière Karlsson (Sharks de San Jose), Adam Fox (Rangers de New York), Cale Makar (Avalanche du Colorado), Hampus Lindholm (Bruins de Boston), Josh Morrissey (Jets de Winnipeg) et Dougie Hamilton (Devils du New Jersey).

L'entraîneur d’Heiskanen, Peter DeBoer, s’était porté à la défense de son joueur pendant les séries éliminatoires, affirmant que «le gagnant du trophée Norris devrait être le meilleur défenseur de la ligue et pas seulement celui qui termine en tête pour les points».

«Il joue un rôle difficile soir après soir en affrontant les meilleurs joueurs de l’autre équipe, en jouant en désavantage numérique et en bloquant des tirs. Je pense que tous ces éléments devraient être pris en considération lorsque vient le temps de choisir le vainqueur du trophée Norris. Et Miro coche toutes les cases», avait ajouté DeBoer.