Les Chiefs pourraient débuter la saison sans ce joueur vedette

Le plaqueur vedette des Chiefs de Kansas City, Chris Jones, n’a toujours pas fait acte de présence dans le giron de son équipe. Tout porte à croire qu’il ne sera pas non plus en uniforme pour le premier match des siens jeudi contre les Lions de Detroit.

La formation du Missouri l’a d’ailleurs placé sur la liste des joueurs réservistes.

L’athlète de 29 ans a accumulé les amendes pour avoir fait une croix sur le camp d'entraînement ainsi que les trois parties hors-concours.

The Athletic a précédemment mentionné que Jones était à la recherche d'un contrat qui lui rapporterait 30 millions $ par saison. Le principal intéressé entame la dernière campagne d’une entente de quatre ans d’une valeur annuelle de 20 millions $.

«C’est un grand joueur et il veut un gros contrat. Il mérite un gros contrat et je ne pense pas qu'il y ait de surprise à ce sujet. Cependant, il y a quelques obstacles que nous devons franchir pour savoir comment nous pouvons continuer à faire avancer les choses à court et à long terme, avait déclaré le directeur général des Chiefs de Kansas City, Brett Veach, au début de l'été, au «Kansas City Star».

Le natif du Mississippi pourrait perdre 1,1 million $ par partie manqué.

La saison dernière, Jones a égalé son record en carrière pour les sacs avec 15,5, ce qui l’a placé au quatrième rang à ce chapitre dans la NFL. Il a également participé pour une quatrième fois en carrière au match du Pro Bowl.