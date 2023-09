Wilfried Nancy et le Crew s’imposent devant le CF Montréal

Wilfried Nancy ne pouvait espérer un meilleur scénario pour son retour à Montréal, car son équipe le Crew de Columbus a facilement disposé du CF Montréal par la marque de 4 à 2 samedi soir au Stade Saputo.

Cependant, c'est l’attaquant du Crew Cucho Hernandez qui a retenu l'attention pendant la soirée en y allant avec une performance de trois buts.

En plus de Nancy, le défenseur central Rudy Camacho qui a été échangé à Columbus le 31 juillet dernier a lui aussi retrouvé pour une première fois ses anciens coéquipiers montréalais. L’arrière de 32 ans a passé cinq saisons et demie dans la métropole québécoise.

Les visiteurs ont joué de chance en début de rencontre. Le défenseur du CF Montréal Gabriele Corbo a marqué dans son propre filet lorsqu’il a tenté de bloquer un centre, mais celui-ci s’est retrouvé dans le fond du filet, permettant au Crew d'inscrire le premier filet du match.

La formation de l’Ohio a doublé son avance huit minutes plus tard. Cucho Hernandez a complété une superbe pièce de jeu qui a été préparée par Diego Rossi. Celui-ci a effectué un superbe centre qui a permis à Hernandez d’enfiler l’aiguille.

Comme si ce n’était pas assez, Hernandez a porté un dur coup aux locaux avant la fin de la première mi-temps. Le Colombien a redirigé la passe de Yaw Yeboah afin d’inscrire son deuxième du duel à la 43e minute.

Les hommes de Hernan Losada ont tout de même fait bouger les cordages à deux reprises lors de la deuxième mi-temps. Kwadwo Opoku et Jules-Anthony Vilsaint ont mis leur grain de sel lors du duel.

Hernandez a cependant porté le coup de grâce aux locaux lorsqu’il a complété son tour du chapeau sur un tir de pénalité à la 65e minute d’action.

En dépit de ce revers, le Bleu-Blanc-Noir a un dossier de 11-15-2 et se retrouve au neuvième rang au classement dans l’Association de l’Est. De plus, l'équipe accuse un retard de 10 points sur leur plus récent adversaire.

Également, la troupe montréalaise a subi une quatrième défaite en 13 matchs cette saison à domicile.

Montréal va reprendre l'action samedi sur sa pelouse et il fera face au Chicago Fire qui s'est incliné par la marque de 4 à 0 face au DC United, samedi soir.