Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 3 septembre qui valent le détour.

Football : Blue Bombers de Winnipeg c. Roughriders de la Saskatchewan

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Les Blue Bombers de Winnipeg se retrouvent une fois de plus parmi l’élite de la Ligue canadienne de football (LCF) comme en témoigne leur fiche de 9-2. Winnipeg a offert une correction la semaine dernière aux Alouettes de Montréal avec une convaincante victoire de 47 à 17 à domicile. La formation manitobaine a également remporté ses cinq derniers duels. Leur offensive fonctionne également à plein régime ces temps-ci en ayant inscrit 344 points depuis le début de la campagne, ce qui représente un record dans la LCF. L’attaque menée par Zach Collaros au poste de quart-arrière enregistre en moyennes verges par partie. Les deux formations ont déjà croisé le fer cette saison et les finalistes de la dernière coupe Grey ont eu le dessus sur les Riders par la marque de 45 à 27.

Prédiction : Plus de 47,5 points dans le match - 1,90

Baseball : Braves d’Atlanta c. Dodgers de Los Angeles

Crédit photo : Getty Images via AFP

Les Braves d’Atlanta représentent sans aucun doute l’une des puissances dans le baseball majeur. Leur dossier de 89-45 est le meilleur dans les majeurs et ils pourraient atteindre la barre des 100 victoires pour une deuxième saison consécutive. Atlanta a subi une seule défaite à ses 10 derniers matchs et ils ont facilement disposé des meneurs dans la section Ouest de la Ligue nationale, les Dodgers de Los Angeles, par la marque de 6 à 3, vendredi. La formation de Brian Snitker est celle qui a frappé le plus de circuits depuis le début de la saison dans les majeurs puisqu’elle en a inscrit un impressionnant total de 256.

Tennis : Tommy Paul c. Ben Shelton

Crédit photo : AFP

Tommy Paul (14e joueur au monde) a eu beaucoup de fil à retordre depuis le début des Internationaux des États-Unis. L’Américain a eu besoin d'au moins quatre manches afin de venir à bout de ses adversaires lors de ses trois premiers duels. Paul a passé 7 h 59 minutes sur les courts depuis le début du tournoi. Son adversaire, Ben Shelton (47e raquette mondiale) risque d’être un peu plus fatigué, car il a disputé un match de double jeudi ainsi qu’une rencontre de double mixte vendredi. Les deux athlètes se sont affrontés à une reprise en carrière et c’est Paul qui a eu le dessus.

Prédiction : Victoire de Tommy Paul 3-1 - 3,80