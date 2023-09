L'incroyable aventure de Caroline Wozniacki se poursuit

La Danoise Caroline Wozniacki, ex-N.1 mondiale qui dispute son premier tournoi du Grand Chelem depuis sa retraite à l'Open d'Australie 2020, s'est qualifiée vendredi pour les huitièmes de finale de l'US Open aux dépens de l'Américaine Jennifer Brady (4-6, 6-3, 6-1).

Menée une manche à zéro et 2-0 au deuxième set, la joueuse de 33 ans a retrouvé son rythme et son jeu pour dominer l'Américaine de 28 ans, demi-finaliste à New York en 2020 mais redescendue au 433e rang mondial.

Wozniacki elle-même pointe cette semaine au 623e rang de la WTA et a bénéficié d'une invitation pour participer au tournoi.

Lauréate à l'Open d'Australie en 2018 et double finaliste à New York (2009 et 2014), la Danoise effectue depuis août à Montréal son retour à la compétition après avoir donné naissance à deux enfants.

«Un athlète veut toujours gagner, mais être ici, sur l'Arthur Ashe (le court le plus prestigieux de Flushing Meadows), c'est un rêve devenu réalité. Quel honneur!», a savouré Wozniacki, qui avait déjà éliminé au 2e tour la Tchèque Petra Kvitova, 11e mondiale, 7-5, 7-6 (5).

Vendredi, elle a eu du mal avec son revers, a-t-elle expliqué. «Puis j'ai commencé à trouver mon rythme.»

Elle affrontera pour une place en quarts de finale l'Américaine Coco Gauff (6e mondiale), prétendante au titre, ou la Belge Elise Mertens (32e).