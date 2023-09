Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 1er septembre qui valent le détour.

Tennis : Caroline Wozniacki c. Jennifer Brady

Crédit photo : AFP

Durant son illustre carrière, Caroline Wozniacki s’est surtout illustrée sur surface dure. Récemment sortie de la retraite, la joueuse de 33 ans semble à ses aises sur les terrains de Flushing Meadows, où elle a battu Tatiana Prozorova et la 11e tête de série Petra Kvitova. Au troisième tour de ces Internationaux d’Australie, la Danoise croisera le fer avec une favorite de la foule, l’Américaine Jennifer Brady. Cette dernière a aussi bénéficié d’une invitation des organisateurs pour le tableau principal. L’ancienne 13e joueuse mondiale était absente depuis 2021 en raison de problèmes à un pied et un genou. Dans ce duel des revenantes, Wozniacki, une double finaliste à New York, pourrait toutefois avoir l’avantage.

Prédiction : Victoire de Caroline Wozniacki – 1,77

Tennis : Michael Mmoh c. Jack Draper

Crédit photo : Getty Images via AFP

Ces deux tennismen ont connu des rencontres de deuxième tour aux antipodes. Mmoh, un Américain, a défait et envoyé à la retraite son compatriote John Isner dans un match de cinq manches qui a duré près de quatre heures. Précédemment, le 89e meilleur joueur de l’ATP n’avait fait qu’une bouchée de Karen Khachanov (11e). Justement, Draper n’a toujours pas perdu de manche, lui qui a vaincu Radu Albot et Hubert Hurkacz (17e) assez facilement. Avec le momentum et la foule derrière lui, Mmoh pourrait causer une surprise face à l’étoile montante britannique.

Prédiction : Victoire de Michael Mmoh – 2,65

Soccer : West Ham United c. Luton Town

Crédit photo : AFP

Il est encore un peu surréel de voir Luton Town en Premier League, et ce, pour la première fois de l’histoire de ce club fondé en 1885. Pas plus tard qu’en 2019, le club du Bedfordshire évoluait dans la quatrième division anglaise. La transition est d’ailleurs plutôt ardue. Luton a perdu ses deux premiers matchs de la saison contre Brighton (4 à 1) et Chelsea (3 à 0) et figure au 19e rang du classement. West Ham, justement, a battu ces deux équipes et s’est hissé en deuxième position. Leur victoire ne devrait être qu’une formalité.

Prédiction : Victoire de West Ham United – 1,77