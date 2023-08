Nouveau boxeur d’Eye of the Tiger Management : «La bête débarque bientôt!»

Le promoteur Eye of the Tiger Management dissimule mal son enthousiasme après avoir ajouté à son écurie de boxeurs jeudi le Russe Imam Khataev, un récipiendaire de la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Ayant fait le saut chez les professionnels peu après, le mi-lourd a récolté les succès chez les amateurs, totalisant près de 300 combats. Il a aussi fini troisième au Championnat du monde cette année et a remporté la médaille d’or au tournoi des Golden Belt Series en janvier dernier.

«Je suis particulièrement heureux d’ajouter Imam à notre écurie. C’est une vraie bête! Il est très talentueux, puissant en plus d'être sérieux, discipliné et charismatique. Il a un énorme potentiel et j'ai aucun doute qu'il réussira à atteindre ses objectifs professionnels à nos côtés», a déclaré par voie de communiqué Camille Estephan, président d’EOTTM.

«J’aimerais remercier Camille et toute l’équipe d’EOTTM de m’avoir permis de faire partie de la famille. J’ai hâte de montrer mes talents de boxeur aux partisans de Montréal. La bête débarque bientôt!», a ajouté Khataev.

Bienvenu Imam! Croyez moi il fera la pluie et le beau temps 🐅 pic.twitter.com/TWrejPnaWF — Camille Estephan (@EstephanCamille) August 31, 2023

Doté «d'une puissance exceptionnelle et d'un style particulièrement offensif», l'athlète de 29 ans réside en Australie. Pour le moment, la date de son premier affrontement comme boxeur de l’entreprise demeure indéterminée. EOTTM tiendra notamment un gala le 11 octobre au Casino de Montréal.