NFL : voici le meilleur quart de l’histoire selon Joe Montana... et ce n’est pas Tom Brady

Aux yeux de nombreux partisans et personnalités du monde du football américain, Tom Brady constitue le meilleur quart-arrière de l’histoire de la NFL, mais l’un des grands de ce sport ne partage pas leur opinion.

Durant une récente entrevue livrée au site Men’s Health, l’ancienne gloire des 49ers de San Francisco a donné son avis sur le sujet. Et non, il ne s’est pas autoproclamé à titre de plus grand pivot de tous les temps. Il a plutôt jeté son dévolu sur l’un de ses adversaires les plus connus, Dan Marino, qui a excellé avec les Dolphins de Miami.

«Placez-le dans le football d’aujourd’hui où il pourrait décocher librement des passes. [...] À l’époque, ses receveurs étaient petits; maintenant, ces gars font 6 pi et 4 po, 6 pi et 5 po. Je pense qu’il représente l’un des meilleurs joueurs ayant passé sous le radar. Les gens ne parlent pas assez de lui et ne saisissent pas l’ampleur des statistiques qu’il a conservées quand il jouait», a déclaré Montana, qui a vaincu Marino au Super Bowl XIX.

Ainsi, à ses dires, son ex-opposant aurait mieux fait que Brady s’il avait évolué à compter des années 2000. «Il dégainait rapidement, tandis que je devais suivre beaucoup d’étapes pour avoir suffisamment de force sur le ballon. Il effectuait parfaitement la transition avec son haut du corps afin de réussir avec précision des relais très rapidement», a estimé l’homme de 67 ans.

Si Brady a totalisé sept titres du Super Bowl, 89 214 verges aériennes et 649 passes de touché, Marino a récolté 61 361 verges et 420 majeurs par la voie des airs, sans remporter le trophée Vince-Lombardi une seule fois.