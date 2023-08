La folie pour Connor Bedard à Montréal

Connor Bedard n’a pas encore touché une glace de la LNH, mais son impact se fait déjà ressentir à la billetterie. Surtout à celle du Centre Bell, avec la revente de billets des détenteurs d’abonnement saisonnier.

Le Canadien ouvrira sa saison locale le samedi 14 octobre contre les Blackhawks de Chicago. Le prodige des Pats de Regina découvrira donc l’environnement de Montréal pour une première fois.

Le CH n’a pas encore déjà vendu tous ses billets pour ce premier match. La vente pour le grand public se déroulera à partir de 10h00 le 11 septembre.

Mais il est déjà possible d’en acheter en revente. Pour y parvenir, il faut délier les cordons de la bourse.

Des détenteurs d’abonnements saisonniers ont flairé la bonne affaire en plaçant certains de leurs sièges sur le marché. En ce matin du 31 août, les billets les moins dispendieux (deux sièges ensemble) se vendent 295$ l’unité. Et vous auriez la chance de pratiquement toucher le plafond de l’édifice puisqu’ils se retrouvent dans la section 433.

Pour deux billets plus près de l’action, soit dans les rouges, les prix varient entre 567$ et 2152,50 $. Encore une fois, on parle d’un prix à l’unité. Et on précise qu’il s’agit de billets en revente. Il y a donc des rusés qui cherchent à passer à la caisse grâce au phénomène Bedard

Saison 2023-2024 : «Je ne m’inquiète pas pour le CH», dit Alexandre Moranville -

Plus économique sur la route

À l’image du CH qui jouera son premier match de la saison sur la route (le mercredi 11 octobre contre les Maple Leafs à Toronto), les Blackhawks amorceront aussi leur calendrier sur une patinoire adverse. Ils visiteront les Penguins à Pittsburgh, le 10 octobre.

Crédit photo : Getty Images via AFP

À Pittsburgh, la frénésie pour Bedard se fait moins ressentir. Il y a encore plusieurs billets au prix coûtant.

Les moins chers, dans les hauteurs du PPG Paints Arena, se détaillent à 128$ US.

Un partisan peut également trouver des billets au niveau 100 à un prix bien plus raisonnable qu’à Montréal, soit à 205$ US.

Pour ses débuts dans la LNH, Bedard fera la connaissance de Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Kristopher Letang et Erik Karlsson, la nouvelle acquisition des Penguins.

Les Hawks joueront leurs cinq premières rencontres sur des patinoires adverses. Ils feront leur entrée à Chicago le 21 octobre contre les champions de la Coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas. Le prix du billet le plus économique (en revente) est de 170$ US.