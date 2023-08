Bray Wyatt, All In et (encore) CM Punk

Cette semaine dans le balado «Les Anti-Pods de la lutte», Kevin Raphaël et Pat Laprade reviennent sur les circonstances qui ont mené au décès du lutteur Bray Wyatt.

De plus, les deux animateurs discutent de ce qu’ils ont aimé et moins aimé d’AEW All In, de CM Punk, qui est encore dans les manchettes pour les mauvaises raisons, ainsi que des nombreux nouveaux champions à la suite des spectacles du dernier week-end.

Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici :