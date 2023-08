À Monza, le moulin à rumeurs s’emballe pour Lance Stroll

Les différentes écuries du championnat de Formule 1 confirment petit à petit leurs pilotes pour la prochaine saison, mais chez Aston Martin, un point d’interrogation demeure au-dessus de la tête de Lance Stroll.

Par la présence de son père, le baquet du Québécois semble assuré tant et aussi longtemps qu’il le voudra. Cependant, ses performances cette saison font néanmoins jaser. Somme toute, le directeur Mike Krack a avancé que Stroll serait l’un de ses deux pilotes en 2024, de nouveau aux côtés de Fernando Alonso.

«C’est Monza, c’est la saison folle pour les pilotes et c’est ennuyant en ce moment, a-t-il avancé par rapport aux rumeurs, jeudi, selon le site Motorsport.com. Je ne crois pas qu’il y ait de débat pour l’instant. Nous serons très bien l’an prochain avec nos deux pilotes.»

Statistiques trompeuses?

Stroll s’amène en Italie avec 121 points de retard sur son coéquipier, qui a d’ailleurs terminé sur la deuxième marche du podium à Zandvoort. Pendant ce temps, le Montréalais a dû se contenter de la 11e place et n’a jamais véritablement été dans le coup.

Avant le week-end aux Pays-Bas, des rumeurs faisaient même entendre que le jeune homme de 24 ans pourrait se tourner vers le tennis professionnel sous peu.

«Il n'y a pas d'écart marqué en termes de performance, mais un écart marqué au niveau des points, a rappelé Krack. C'est important de faire la distinction entre les deux. Au niveau de l'équipe, on analyse la saison des deux points de vue, des deux pilotes. Je pense que l'équipe doit effectuer du meilleur travail de ce côté du garage, sur le plan de la stratégie de course, mais on a aussi éprouvé des problèmes de fiabilité, et ça touchait toujours cette voiture. C'est quelque chose où l'on doit faire beaucoup mieux.»

Durant ce Grand Prix marqué par les intempéries, Stroll est passé sept fois par les puits, un sommet parmi tous les pilotes. Avec une meilleure stratégie et une position sur la grille de départ avantageuse, Alonso a pu rouler parmi les premiers durant toute l’épreuve.

Travaillant

Jouissant d’une position privilégiée au sein de son équipe, le Québécois ne lésinerait toutefois pas sur les efforts pour s’améliorer, selon Krack.

«Je pense que l'on a vu au cours de la dernière semaine un pilote très travaillant, qui essaie d'analyser chaque petit détail où il peut progresser, en allant dans le simulateur, en pilotant beaucoup. Donc, je pense qu'il n'y a rien qui puisse changer la donne pour l'instant», a expliqué le directeur.

Vendredi, Stroll laissera sa place à Felipe Drugovich, le pilote de développement d’Aston Martin, pour la première séance d’essais libres. Les qualifications auront lieu samedi et la course, le lendemain.