US Open: une rare apparition de Maria Sharapova

La Russe Maria Sharapova est loin des terrains de tennis depuis plus de trois ans maintenant et lundi, celle qui a remporté tous les tournois du Grand Chelem a fait une apparition remarquée, vêtue tout de rouge, dans les gradins du stade Arthur Ashe.

«Je pense que le US Open est le seul tournoi auquel je me suis rendue en personne depuis que je suis à la retraite, a souligné Sharapova, dans une entrevue au magazine "People". C’est un [tournoi] spécial, avec l’énergie et la foule.»

Et Sharapova, qui est devenue maman du petit Theodore il y a maintenant plus d’un an, semble apprécier regarder le tennis des gradins.

«J’adore ça, a indiqué la femme de 36 ans. J’aime avoir une autre perspective et voir la nouvelle génération éclore.»

Avec la naissance de son fils, la vie de Sharapova, évidemment, a changé. Les responsabilités sont tout autre que de s’entraîner et d’obtenir des résultats sur le terrain.

«Après avoir eu un enfant, il y a tellement d’autres importantes responsabilités auxquelles tu dois t’attarder. Ce n’est pas grave si je manque un entraînement un jour. Et c’est correct si je veux me gâter et manger un biscuit en plein milieu de la journée. Je pense que c’est de trouver ces moments pour équilibrer le tout.»

Sharapova a connu une glorieuse carrière sur le terrain, étant l’un des seules à avoir remporté les quatre tournois du Grand Chelem, dont deux fois Roland-Garros.