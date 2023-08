LNH: Sheldon Keefe reste avec les Leafs

Les Maple Leafs de Toronto ont accordé mercredi une prolongation contractuelle de plusieurs années à leur entraîneur-chef Sheldon Keefe.

Les clauses exactes de l’entente n’ont pas été précisées. L’homme de 42 ans est en poste depuis le 20 novembre 2019 et devait écouler la dernière saison de son pacte en 2023-2024. D’après le site spécialisé CapFriendly, sa rémunération était de 1,95 million $.

Cette année, Keefe a aidé les Leafs à accéder au deuxième tour des séries pour la première fois depuis le printemps 2004. La formation ayant pris le deuxième rang de la section Atlantique de la Ligue nationale de hockey au cours de la campagne a toutefois baissé pavillon devant les Panthers de la Floride après avoir éliminé le Lightning de Tampa Bay.

Ayant embauché le directeur général Brad Treliving cet été, Toronto a accumulé plus de 50 victoires lors de chacune des deux dernières saisons. Et à en juger par les commentaires du nouveau DG, Keefe a eu son grand mot à dire dans ces succès et il ne voit pas pourquoi le tout changera.

«Depuis mon arrivée chez les Maple Leafs, j’ai été très impressionné par Sheldon. Il a mis à profit d’excellentes habiletés de leader à l’égard de son personnel d’instructeurs et de nos joueurs. Il mise sur une vision claire quant à ce que cette équipe doit accomplir. Il est devenu l’un des meilleurs pilotes du circuit et je m’attends à bien travailler en sa compagnie», a mentionné Treliving par voie de communiqué.

Keefe souhaite évidemment mener la bande d’Auston Matthews, signataire d’un nouveau contrat ce mois-ci, aux grands honneurs le plus tôt possible.

«Diriger ce club fut un privilège et je suis excité de profiter de cette opportunité pendant que nous continuons de bâtir afin d’atteindre notre objectif ultime, a-t-il indiqué en remerciant la haute direction. Nous avons tellement de bons joueurs et de bonnes personnes au sein de cette organisation pour qui j’ai de la gratitude. Notre engagement à l’égard du succès de l’équipe demeure ferme.»

Moins de pression?

Même s’il détient une entente bonifiée en poche, l’entraîneur espère que sa troupe livrera des performances convaincantes, car les attentes sont élevées. Toronto est en quête d’une première coupe Stanley depuis 1967 et Matthews, 25 ans, entre dans les meilleures années de sa carrière. De plus, la formation compte sur d’autres joueurs de talent comme John Tavares et Mitch Marner.

La saison morte a été active dans la Ville Reine avec le départ de l’ancien DG Kyle Dubas, notamment.