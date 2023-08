LNH : Jake DeBrusk restera-t-il avec les Bruins à long terme?

Admissible à l’autonomie sans compensation à l’été 2024, l’attaquant Jake DeBrusk aimerait demeurer dans les rangs des Bruins de Boston, même s’il ne contrôle pas l’ensemble de la situation.

L’ailier touchera 4 millions $ pendant la prochaine saison, la dernière d’une entente de deux ans. S’il avait demandé à être échangé avant de se rétracter et de signer son contrat en mars 2022, il semble se plaire au Massachussetts, où l’organisation comptera sur lui et quelques autres éléments offensifs pour combler les départs à la retraite de Patrice Bergeron et de David Krejci.

«J'espère rester avec eux, c'est la seule équipe que je connais et l'équipe avec laquelle j'ai grandi, a mentionné DeBrusk mardi, selon des propos rapportés par le site LNH.com. Je souhaite que ça va fonctionner. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. C'est pourquoi j'ai un agent [Rick Valette] et je lui ai dit que je voulais rester loin des négociations. Je serai heureux quand tout sera réglé.»

«Ce n'est pas la première fois que je vis cette situation, puisque c'est la troisième fois que mon contrat avec eux expirera, a continué le hockeyeur de 26 ans. Je sais à quoi m'attendre, bien que ce soit un peu différent maintenant parce que je serai un joueur autonome sans compensation. Je ne me concentre pas trop sur ça, j'ai tâté le terrain auparavant et je vais simplement me concentrer sur le hockey.»

En hausse

Les Bruins peuvent donc se rassurer un peu à l’idée que le 14e choix au total du repêchage 2015 se trouve dans un bon état d’esprit pour disputer la campagne 2023-2024. Pendant le dernier calendrier régulier, il a contribué aux succès éclatants des siens qui ont totalisé 65 victoires, car il a établi un sommet personnel avec 50 points (dont 27 buts) en dépit de blessures à la main et au péroné lui ayant fait manquer 17 matchs.

«Si je demeure en santé, je crois que je pourrai en marquer 30 cette saison, a-t-il considéré. Je me suis rapproché deux fois avec 27 buts et j'en ai également marqué 25 [en 2021-2022]. [...] C'est certainement l'objectif d'atteindre enfin cette barre des 30 buts.»

Pour ce qui est du rendement du club, DeBrusk affiche un optimisme prudent. Boston devrait encore figurer parmi les formations les plus redoutables de l’Association de l’Est.

«Nous ne sommes pas vraiment préoccupés par ce que d'autres personnes disent à propos de notre équipe. Je pense que nous constituons un très solide groupe. Nous avons beaucoup de joueurs qui nous avaient menés à ce stade et nous avons ajouté quelques joueurs à la date limite. Les départs de certains changent les choses, mais je me concentre sur le premier match. C'est la seule manière de l'aborder.»