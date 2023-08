Le NYCFC a encore le numéro du CF Montréal

Visiblement, le New York City FC (NYCFC) est toujours en grande forme lorsqu’il affronte le CF Montréal.

Mercredi soir, au Yankee Stadium, le club de la Grosse Pomme a vaincu la troupe de l’entraîneur-chef Hernan Losado au compte de 2 à 0. Voyez les faits saillants ci-dessus.

C’était la 12e fois que le NYCFC battait le onze montréalais en 19 occasions, parties éliminatoires comprises, depuis que les deux équipes évoluent dans la Major League Soccer (MLS). De plus, le CF Montréal n’a signé que deux petits gains contre cette formation.

Dans le duel du jour, les favoris de la foule ont ouvert la marque à la 29e minute. L’Américain de 21 ans a fait une belle manœuvre pour battre le défenseur Gabriele Corbo. Le jeune homme a ensuite effectué un tir de la gauche qui a trompé la vigilance du gardien Jonathan Sirois.

Le NYCFC a récidivé huit minutes plus tard, via le pied de l’Algérien Monsef Bakrar. L’attaquant a gagné sa bataille contre Joel Waterman et a fini le boulot. C’était sa première réussite en MLS, lui qui y disputait un troisième match.

Au retour de la pause de la mi-temps, le CF Montréal a mis beaucoup de pression sur ses adversaires. Les visiteurs n’ont cependant pas été en mesure d’en profiter et non pu faire autrement que de s’avouer vaincus.

Les joueurs du Bleu-Blanc-Noir ont décoché 13 tirs en direction de la cage adverse, mais seulement 3 ont atteint la cible.

En l’emportant, le NYCFC a mis fin à une série cinq matchs sans victoire en MLS. Le dernier gain du club new-yorkais en saison régulière remontait au 1er juillet et c’était contre les Montréalais au Stade Saputo.

Au cœur de la course pour une place en séries éliminatoires, le CF Montréal est toujours coincé au huitième rang du classement de l’Association Est avec 35 points. L’équipe de Losada a maintenant quatre points de moins que le Nashville SC, le détenteur du septième échelon.