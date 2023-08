«Canelo» Alvarez brasse de très grosses affaires hors de l’arène

Le boxeur Saul «Canelo» Alvarez obtient du succès entre les câbles, mais aussi à l’extérieur, car son entreprise de cocktails à base de tequila prend de l’expansion.

Ainsi, VMC (qui évoque la phrase de langue espagnole Viva Mexico Cabrones) a indiqué mercredi qu’elle amorcera en septembre la distribution de ses produits dans certains marchés des États-Unis où vit une forte population américano-mexicaine.

Le champion mondial incontesté des poids super moyens a lancé sa compagnie dans sa ville de résidence de Jalisco, en 2022. Celle-ci contribue à garnir davantage son imposant portefeuille : le magazine «Forbes» a établi ses gains à 110 millions $ pour la période allant de mai 2022 à mai 2023. Alvarez a touché environ une centaine de millions de dollars pour ses combats contre Dmitry Bivol et Gennadiy Golovkin l’an passé, tandis que le reste de la somme gagnée provient de ses entreprises; il gère également une application de conditionnement physique (I CAN), ainsi qu’une chaîne de stations-services (Canelo Energy) et une ligne de vêtements, entre autres.

«Vous devez faire autre chose non reliée à la boxe, car il viendra un jour le temps de se retirer et il faudra d’autres occupations pour remplir les matinées, a déclaré le pugiliste au site BoxingScene.com. Quand vous arrêterez la boxe, l’argent qui en découle cessera d’arriver aussi. Et je veux toujours dépenser de la même façon. Donc, ça prend d’autres projets pour continuer à prôner le même style de vie. J’ai commencé à partir de rien et je ne veux pas me retrouver là. Je risque ma vie chaque fois [que je boxe], mais présentement, je peux continuer mes affaires et maintenir ma famille en bonne position. Je pense à cela chaque fois que j’investis.»

Pour revenir à la marchandise de VMC, elle est vendue en cannettes de 355 millilitres chacune, à un volume d’alcool de 5,5 %, et se décline en trois saveurs : margarita, paloma et hibiscus de Jamaïque.