Baseball mineur: deux jeunes arbitres ciblés par un entraîneur hors de contrôle

De jeunes arbitres ont eu toute une frousse lors d'une partie de baseball, mardi dernier à Trois-Rivières, alors qu'un entraîneur a perdu patience à la suite d'un renversement de décision.

« Il a dit, vous êtes juste deux petits "christs" d'arbitres et il a foncé vers les jeunes. Les autres entraîneurs ont tout fait pour le retenir. Il a sauté un plomb », a raconté Chantale Bouchard, la mère d’un arbitre.

Même si aucun coup n'a été porté, l'entraîneur devrait être sanctionné prochainement. « On est en processus d'enquête, nous devons achever nos rapports, mais la décision devrait être rendue d'ici vendredi. La conséquence sera à la hauteur du geste commis », a précisé David Hénault, le président de Baseball Mauricie.

Pour Yves Robillard, arbitre professionnel à la retraite, il faudra sévir contre la violence dans les ligues mineures. « Un coach qui s'en prend à un arbitre devrait suivre une formation en arbitrage, pour comprendre ce rôle et ces particularités. Arbitrer, ce n'est pas facile, même lorsque ça fait 20 ans. Un enfant qui commence, il veut bien faire. On n'a pas à être violent ou impatient », a-t-il mentionné.

Il a d'ailleurs rappelé que les cas de violences exposées dans les ligues majeures sont souvent de l'ordre du spectacle. « Le coach qui sort de ses gonds, souvent c'est pour donner un spectacle parce que son club ne va pas bien ou fouetter son équipe. Cependant, cela s'est toujours fait dans le respect. À la fin des parties, on se parlait et on rigolait, c’était sans méchanceté », a-t-il rappelé.

Depuis la pandémie, les gestes d'agressivité semblent plus présents, que ce soit sur la route, dans les commerces ou encore sur les terrains de sports. Paul Langevin est psychologue et il a remarqué un changement dans les comportements collectifs. « Il s'est formé une impatience collective et ce qui découle après l'impatience, c'est l'agressivité. On en voit de plus en plus. »

Un autre cas de violence avait été observé plus tôt cette saison. Cette fois, c'est un parent qui avait manqué de retenue sur un terrain de baseball de la Mauricie. Il a d'ailleurs été expulsé pour la saison.

« Les familles sont de plus en plus petites et les parents ont tendance à protéger leurs enfants et répondre à toutes les demandes, ce qui est très nocif. L'enfant a besoin d'apprendre et d'échouer, parfois, d'être déçu. Prenons exemple d'un jeune qui se fait retrancher dans un camp de baseball, il ira dans une catégorie inférieure. Le parent n'a pas à exploser. »

Quant aux jeunes arbitres, ils n'auraient pas l'intention d’abandonner leur passion, mais espèrent qu'une telle situation ne se reproduise plus.