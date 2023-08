US Open: Leylah Fernandez se montre solide... mais ce ne fut pas assez

NEW YORK | Leylah Fernandez s'est souvent montrée solide mardi au US Open, frappant près des lignes, s'accrochant lorsqu'elle tirait de l'arrière au pointage et forçant sa rivale à commettre plusieurs erreurs, au point de la décourager par moments.

Ce ne fut toutefois pas assez pour venir à bout d'Ekaterina Alexandrova, une lourde commande au premier tour du haut de son statut de 22e favorite à New York, et la Québécoise s'est inclinée 7-6 (4), 5-7 et 6-4 devant la Russe, en plus de trois heures de jeu.

Sur un Grandstand certes loin d'accueillir les 8000 amateurs qu'il peut contenir, ils étaient nombreux à apprécier le spectacle offert par la 67e mondiale, y allant de nombreux «let's go, Leylah!».

Crédit photo : Photo Getty Images via AFP

Combative malgré des pépins au service – les deux joueuses se sont d'ailleurs échangé leur mise en jeu 15 fois dans la rencontre –, agressive, dictant souvent le jeu du fond de terrain, Fernandez rappelait parfois cette jeune joueuse sans peur qui a atteint la finale à New York, il y a deux ans.

Elle a d'ailleurs eu ses chances de passer au deuxième tour, ce qui aurait ainsi égalé son résultat de l'an dernier dans la Grosse Pomme. Menée 3-0 en troisième manche, la Lavalloise désormais installée à Miami est parvenue à remonter au pointage, prenant même les commandes 4-3 dans cette manche ultime.

Alexandrova n'est toutefois pas 20e mondiale pour rien et, forte de ses récentes bonnes séquences, la Russe de 28 ans est à son tour parvenue à faire changer le vent de direction. Elle s'est finalement offert une balle de match sur le service de la Québécoise, qu'elle a concrétisée avec volée gagnante.

Elle se donne un 2/10

Et comme souvent après un revers, aussi serré soit-il, Leylah était incapable de se réjouir d'être parvenue à se montrer aussi coriace.

Malgré le spectacle offert, dont quelques échanges enlevants, elle estimait que son «niveau de tennis était à 2/10 aujourd'hui».

Crédit photo : Photo Getty Images via AFP

L'athlète de 20 ans regrettait beaucoup de choses dans ce match, mais surtout ses 35 fautes directes (11 de moins que la gagnante, tout de même), et, bien sûr, ses ennuis au service, elle qui met à l'essai depuis quelques semaines un nouveau lancer de balle, l'une des modifications apportées à son jeu dans le but de le simplifier.

Elle a commis sept doubles fautes, dont une au bris d'égalité de la première manche.

Mais tout n'est pas noir

Mais si elle se montrait très critique envers son jeu, Fernandez ne voyait tout de même pas tout en noir devant les journalistes, mardi.

Après tout, elle aura connu de belles séquences sur le dur nord-américain, dont ce troisième tour à Montréal, ces trois matchs remportés à Washington - dont deux en qualifications - et ce quart de finale à Cleveland.

«Même si je ne jouais pas mon meilleur tennis [mardi], j'ai quand même réussi à pousser le match en trois sets», a aussi pointé Leylah.

Crédit photo : Photo Getty Images via AFP

Encore en phase de développement

Treizième au monde il y a un peu plus d'un an, Fernandez figure cette semaine au 67e échelon. Elle a cependant progressé sur l'échiquier de la WTA, cet été, elle qui occupait le 96e rang en juin, après avoir été privée d'une partie des points qu'elle avait notamment récoltés au US Open il y a deux ans et à Roland-Garros l'an dernier, en raison de défaites hâtives à ces deux tournois.

Bien sûr, quand on a flirté avec une place parmi les 10 meilleures au monde aussi tôt dans une carrière, il est parfois difficile d'afficher la patience nécessaire pour recommencer à grimper doucement les marches du classement.

À ce chapitre, toutefois, Leylah était plus tendre envers elle-même que lorsqu'est venu le temps d'analyser sa prestation contre Alexandrova.

«Je suis encore dans une phase de développement, a-t-elle souligné. Mon jeu a tout de même progressé [dernièrement], alors maintenant, il faut continuer dans cette voie.»