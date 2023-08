Internationaux des États-Unis: pas de Canadiens au deuxième tour

Pour la première fois depuis l’édition 2015 de Roland-Garros, aucun Canadien ne sera du deuxième tour d’un tournoi du Grand Chelem.

Mardi, Rebecca Marino a perdu son duel du premier tour des Internationaux des États-Unis. Elle était la dernière représentante de l’unifolié encore en lice, après les revers de Leylah Annie Fernandez, Félix Auger-Aliassime et Milos Raonic.

L’Ontarienne a baissé pavillon en deux manches de 7-6(6) et 7-6(1) contre la Roumaine Patricia Maria Tig. Cette dernière occupe le 700e rang au classement mondial de la WTA.

Marino, 104e au monde, a raté l’occasion de remporter la deuxième manche au 10e point de celle-ci. Elle a ensuite sauvé trois balles de bris, mais a tout de même fini par perdre le point.

Le second set s’est conclu au bris d’égalité, comme le premier. Pendant celui-ci, l’athlète de 32 ans n’a pas été dans le coup. Sa rivale a notamment remporté les cinq premiers échanges.

Marino a été brisé un total de trois fois, mais a fait le même coup à Tig. La Canadienne a réussi huit as et commis quatre doubles fautes. Elle a réussi 63% de ses premières tentatives de services et remporté 69% des échanges disputés quand elle mettait sa première balle en jeu.