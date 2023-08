US Open: ce qu’il faut savoir sur Félix Auger-Aliassime, Leylah Fernandez et les grands favoris

Il est là, le US Open, le dernier tournoi majeur de la saison, le plus électrisant avec son stade immense et ses matchs de soirée qui peuvent tenir les spectateurs en haleine jusqu’au petit matin.

En attendant que les premières balles y soient frappées, vers 11h lundi, Le Journal a préparé une liste de faits à savoir sur les 10 premiers favoris chez les hommes et chez les femmes ainsi que sur les quatre Canadiens qui tenteront de se frayer un bout de chemin dans la frénésie new-yorkaise.

HOMMES

1. Carlos Alcaraz (20 ans – ESP): Le prodige, champion en titre à New York, n’a jamais perdu un match «à la régulière» au US Open. En deux participations, sa seule défaite l’a été par forfait aux mains de Félix Auger-Aliassime, en quarts de finale, en 2021.

Crédit photo : Photo Getty Images via AFP

2. Novak Djokovic (36 ans – SRB): S’il l’emportait dans deux semaines, «Djoko» raflerait son 24e trophée majeur, ce qui en ferait l’athlète le plus titré en simple en Grand Chelem, à égalité avec Margaret Court Smith.

3. Daniil Medvedev (27 ans – RUS): Si tout le monde anticipe une finale entre Djokovic et Alcaraz (ou en rêve, même), Medvedev est peut-être la carte cachée de ce tournoi. Mais pas si cachée que ça. Après tout, le Russe a remporté le tournoi il y a deux ans, et il est souvent considéré comme le meilleur joueur au monde sur surface dure.

4. Holger Rune (20 ans – DAN): Il y a deux ans, Rune, alors 145e sur l’ATP, s’était qualifié pour le US Open avant de tomber devant Djokovic au premier tour, non sans lui enlever une manche. Cette fois, il s’y présente en tant que quatrième mondial, son meilleur classement en carrière.

Crédit photo : Photo d’archives

5. Casper Ruud (24 ans – NOR): Ruud a beaucoup à perdre dans ce tournoi. Même si sa surface de prédilection demeure la terre battue, il avait atteint la finale à Flushing Meadows l’an dernier, avant de s’incliner devant Alcaraz.

6. Jannik Sinner (22 ans – ITA): Demi-finaliste à Wimbledon, champion à Toronto: tout semblait rouler pour l’autre prodige du top 10 depuis quelques semaines, jusqu’à cette défaite d’entrée de jeu à Cincinnati. Il demeure néanmoins l’un des joueurs qui pourraient se rendre très loin dans le tableau.

7. Stefanos Tsitsipas (25 ans – GRE): Champion sur le dur à Los Cabos, le copain de Paula Badosa n’a pu transporter ses succès sur la surface durant le reste de la saison nord-américaine, lui qui a perdu dès son premier match à Toronto et à son second à Cincinnati. À New York, il affrontera au premier tour un joueur qui n’a rien à perdre en Milos Raonic.

Crédit photo : Photo Getty Images via AFP

8. Andrey Rublev (25 ans – RUS): L’énigmatique russe n’a rien fait de bon à Toronto et à Cincinnati, étant chaque fois éliminé dès son premier match. Et à New York, il retrouvera d’emblée celui qui lui a montré la porte de sortie à son dernier tournoi: le Finlandais Emil Ruusuvuori, 56e au monde.

9. Taylor Fritz (25 ans – É.-U.): L’Américain était arrivé devant ses fans à New York rempli d’espoir l’an passé, mais il avait baissé pavillon au premier tour devant son compatriote Brandon Holt, alors 303e mondial. La bonne nouvelle, pour celui qui a été l’un des partenaires d’entraînement de Félix dans les derniers jours, c’est qu’il pourra difficilement faire pire cette fois.

10. Frances Tiafoe (25 ans – É.-U.): Le flamboyant Américain avait brillé sur les projecteurs de New York l’an passé, où il avait atteint la demi-finale en battant au passage Rafael Nadal. Alors 26e au monde, il n’a fait que prendre du galon au classement depuis.

FEMMES

1. Iga Swiatek (22 ans – POL): Quasi intraitable depuis l’an dernier, la championne en titre se présente à New York avec seulement neuf revers cette saison, en 62 rencontres. Mais tant à Montréal qu’à Cincinnati, elle a chaque fois été freinée en demi-finale par une Américaine (Jessica Pegula, puis Coco Gauff).

2. Aryna Sabalenka (25 ans – BLR): Elle a le jeu sans peur pour dominer à New York, mais Sabalenka est aussi capable de commencer à s’éparpiller pendant les matchs. Néanmoins, elle connaît maintenant la manière de s’imposer en Grand Chelem, elle qui l’a fait en Australie, en début d’année.

Crédit photo : Photo Getty Images via AFP

3. Jessica Pegula (29 ans – É.-U.): La championne à Montréal à l’excellente répartie a commencé à s’imposer sur le tard, mais depuis deux ans, elle multiplie les quarts de finale en Grand Chelem, elle qui occupe d’ailleurs présentement le meilleur classement de sa carrière. La prochaine étape? Finir par percer le carré d’as dans un tournoi majeur.

4. Elena Rybakina (24 ans – KAZ): La Russe naturalisée kazakhe a atteint la demi-finale à Montréal, avant de devoir se retirer durant son deuxième match à Cincinnati. Rybakina joue très bien sur surface dure cette année: au printemps, elle avait remporté le titre à Indian Wells et avait perdu en finale à Miami.

5. Ons Jabeur (29 ans – TUN): La «ministre du bonheur», comme elle est surnommée dans son pays, a atteint la finale à New York l’an dernier, où elle a été battue par Swiatek. Depuis son revers qui l’a laissée en larmes à Wimbledon, la Tunisienne a été blessée. Elle a donc peu joué sur surface dure, mais elle a atteint les quarts à Cincinnati, tombant devant Sabalenka.

6. Coco Gauff (19 ans – É.-U.): La tournée sur le dur nord-américain, ce fut la sienne. Championne à Washington et à Cincinnati, quart de finaliste à Montréal, celle qui fait déjà sensation depuis plusieurs années sur le circuit malgré son jeune âge sera la joueuse à battre à New York.

Crédit photo : Photo Getty Images via AFP

7. Caroline Garcia (29 ans – FRA): La puissante Française avait été sensationnelle l’an dernier au US Open, où elle avait atteint la demi-finale. Une prestation, combinée à son titre au tournoi de fin d’année, qui lui avait permis de grimper très haut dans le top 10. Mais depuis quelques mois, «Caro» en arrache.

8. Maria Sakkari (28 ans – GRE): Sans doute la joueuse la plus athlétique du circuit, avec ses muscles découpés au couteau, la Grecque en a arraché à ses deux dernières sorties en Grand Chelem, perdant chaque fois dès le premier tour.

Crédit photo : Photo Getty Images via AFP

9. Marketa Vondrousova (24 ans – TCH): La championne surprise du dernier Wimbledon doit maintenant s’acclimater à son nouveau statut de joueuse du top 10. Ce qu’elle a bien fait jusqu’à présent, notamment à Cincinnati, où elle a atteint les quarts de finale.

10. Karolina Muchova (27 ans – TCH): Voilà une autre Tchèque qui a de bonnes sensations dans les tournois majeurs cette année, elle qui a atteint la finale à Roland-Garros, alors que la terre battue n’est pas sa surface de prédilection. Elle a aussi été finaliste à Cincinnati, il y a deux semaines.

CANADIENS

1. Félix Auger-Aliassime (23 ans): C’est au US Open que le Québécois a connu sa meilleure performance en Grand Chelem, lui qui a atteint la demi-finale, il y a deux ans. L’occasion est donc belle de remettre sur le droit chemin sa saison décevante. Et pour l’anecdote: quand Félix a fait le carré d’as à New York, il était le 15e favori du tournoi... comme cette année.

2. Leylah Fernandez (21 ans): Éternelle insatisfaite, Leylah refuse d'affirmer qu’elle connaît de bons moments dernièrement. La finaliste à New York en 2021 montre une fiche de 7-4 sur le dur nord-américain et son classement est remonté jusqu’au 67e rang, elle qui était tout près de la 100e place il n’y a pas si longtemps.

Crédit photo : Photo d'archives

3. Rebecca Marino (32 ans): L’expérimentée Marino n’a remporté aucun match dans le grand tableau d’un tournoi de la WTA depuis le 22 juin, une séquence de quatre revers qui a contribué à la faire chuter en dehors du top 100 (elle est 104e cette semaine). Elle a des points à défendre à New York, elle qui y avait atteint le troisième tour l’an dernier.

4. Milos Raonic (32 ans): Le puissant serveur n’a pas hérité d’un tableau facile pour son quatrième tournoi depuis son retour à la compétition, lui qui jouera contre le septième favori, le Grec Stefanos Tsitsipas, lundi vers 19h. Mais cela ne semble pas l’inquiéter: bien conscient qu’il a chuté loin au classement après presque deux ans d’absence (il est 337e), il savait qu’il se mesurerait rapidement à une tête de série.