Un passage à Laval pour Logan Mailloux?

Le Canadien n’a pas encore obtenu de confirmation officielle de la part de la LNH concernant l’absolution que Gary Bettman a offerte à Logan Mailloux pour lui permettre d’évoluer dans la LNH. Mais que ce soit le cas ou pas, il semble que le défenseur de 20 ans devra passer par Laval avant d’espérer se tailler un poste avec le grand club.

C’est ce qu’a laissé entendre Francis Bouillon, entraîneur du développement des joueurs, rencontré lundi matin en marge d’un tournoi de golf tenu au profit de la Fondation du Canadien pour l’enfance.

«Ce sera à lui de prouver s’il peut jouer avec le Canadien dès sa première année. Chaque année, il y a des surprises, a affirmé l’ancien défenseur. Par contre, c’est un joueur qui n’a pas joué énormément au cours des dernières années. Il a besoin d’améliorer certaines choses.»

En 2021, quelques mois après que le Canadien l’a sélectionné au premier tour du repêchage (31e au total), le jeune homme a été suspendu pendant une large portion de la saison par la Ligue de hockey junior de l’Ontario en lien avec les événements survenus en Suède. Il a également été blessé à une épaule, ce qui l’a limité à 12 rencontres. L’an dernier, il a dû se contenter de 53 matchs.

«Je l’ai vu chez les juniors la saison dernière. On a eu de bonnes conversations. Il a de très belles habiletés, a poursuivi Bouillon. Mais il n’a pas joué beaucoup. Donc, ce sera une grosse saison pour lui.»

Il pourrait imiter Xhekaj

Entraîneur adjoint, principalement attitré aux défenseurs, Stéphane Robidas a tenu à rappeler que chaque joueur est maître de son destin, que ce sont souvent eux qui dictent les décisions des entraîneurs. Il en avait pour preuve un exemple pas si lointain.

«L’an passé, un gars comme [Arber] Xhekaj n’était pas sur le radar. Il a quand même fait sa place dans la formation», a rappelé l'ancien arrière de la LNH.

«Logan a des atouts. Quand il sera en compagnie des vétérans de l'équipe, ce sera à lui de démontrer ce qu'il est en mesure de faire. On verra où il en est rendu dans son développement.»

Ce qui pourrait y jouer en faveur de l'Ontarien, c'est que le flanc droit de la brigade défensive du Tricolore est la moins bien nantie des deux. Johnathan Kovacevic, Justin Barron et Chris Wideman patrouillent ce côté de la patinoire. Tout comme Jordan Harris, capable de se débrouiller des deux côtés. Il ne faut pas oublier l'arrivée de Gustav Lindström, acquis dans la transaction qui a envoyé Jeff Petry à Detroit.

D'ailleurs, on en sait peu sur le Suédois. Si ce n'est qu'il est âgé de 24 ans, qu'il est un choix de deuxième tour (38e au total) des Red Wings en 2017 et qu'il a disputé 128 matchs (2 buts, 23 passes) dans le circuit Bettman.

«Je ne le connais pas beaucoup, a admis Robidas. On a regardé des vidéos et des statistiques avancées sur lui. Ce sera important de le laisser arriver ici et de lui permettre de s’acclimater. On va faire nos propres observations. On va l’aider à s’intégrer au sein de l’organisation.»

Des présences rassurantes

Que ce soit avec Mailloux ou Lindström, le Tricolore misera encore sur l'un des personnels les plus jeunes à la ligne bleue. Jusqu'à six de ses membres pourraient être âgés de 24 ans ou moins. Kaiden Guhle, Arber Xhekaj et Harris ont profité de leur première campagne pour démontrer qu'ils avaient leur place dans la LNH. Robidas n'est pas inquiet à leur sujet. Mais il reconnaît que la présence de quelques vétérans plus vieux est rassurante.

«Joel [Edmundson] avait beaucoup d'expérience. Il a été bon pour nous. Mais on a encore des gars comme Wideman, David Savard et Mike Matheson qui seront présents pour les jeunes.»

Sans compter que le départ d'Edmundson permettra aux jeunes de s'affirmer un peu plus. Que ce soit sur le plan du leadership que celui des responsabilités sur la glace.