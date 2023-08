Un autre revers au premier tour pour Félix Auger-Aliassime

NEW YORK | Félix Auger-Aliassime dégageait pourtant une confiance renouvelée quand il est entré sur le terrain pour jouer son match de premier tour au US Open, lundi en fin d'après-midi. Un court 5 plein à craquer, aux abords duquel les spectateurs étaient dédiés à la cause du Québécois, chantant souvent son nom, même si la 15e tête de série affrontait un favori local.

Cette belle assurance, marquée par du jeu agressif, puissant, a tenu pendant presque toute la première manche, jusqu'à ce que «FAA» ne commette une double faute sur une balle de set contre lui.

Elle est revenue au deuxième, que le joueur de 23 ans a dominé, remportant à un moment 10 points de suite.

Mais peu à peu, les lacunes qui ont contribué à faire de cette année une saison de misère sont réapparues.

Peinant à sauver les balles de bris qu'il offrait à son rival, gaspillant 12 des 13 opportunités que ce dernier lui offrait, dont trois occasions de briser à 5-4, à la quatrième manche, Félix s'est incliné 7-6 (5), 4-6, 6-1 et 6-4 devant l'Américain Mackenzie McDonald, 40e mondial.

Les moments importants, encore une fois

Bref, c’est une fois de plus cette incapacité à s’illustrer lors des moments importants qui aura contribué à couler Auger-Aliassime, qui, pour la cinquième fois à ses six derniers tournois, s’est fait montrer la porte de sortie dès son premier match.

Sa seule victoire depuis le 25 mai, le Québécois l'a acquise il y a deux semaines devant l'Italien Matteo Berrettini, au Masters de Cincinnati.